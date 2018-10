Hannover

An Fahrten mit der Stadtbahn kann er sich ganz gut erinnern: Als Jugendlicher ist Volkhardt Klöppner (49) immer mit der Linie 8 von Langenhagen in die Innenstadt gefahren, die Strecke entlang der Vahrenwalder Straße kennt er in- und auswendig. „Und zu Discozeiten habe ich es oft ausgereizt, mit der letzten Bahn nach Hause zu fahren.“

Damals, als der junge Mann aus Godshorn noch im „Ici“ an der Georgstraße und in der Baggi, dem Zaza und im Palo Palo am Raschplatz gefeiert hat, hätte er ganz bestimmt nicht gedacht, dass er mal Vorstandsvorsitzender des Unternehmens wird, das dafür gesorgt hat, dass er bequem nach Hause kommt. Und für Klöppner war der Schritt vor fast einem Jahr auch ein Nachhausekommen – am 8. Dezember 2017 wurde der Godshorner Chef der Üstra.

Mit der Bahn aus der Disco nach Hause

„Ich habe mich irrsinnig gefreut, in Betracht gezogen und zum Vorstandsvorsitzenden berufen worden zu sein“, sagt Klöppner, als die NP ihn kürzlich in seinem Büro besucht. Die Aussicht in der fünften Etage des Gebäudes am Clevertor ist beeindruckend: Kreuzkirche, Marktkirche, Rathaus auf der einen, Linden mit den drei warmen Brüdern sowie das Steintor mit eingehülltem Anzeiger Hochhaus auf der anderen Seite. Er lächelt. „Ich liebe Hannover. Ich bin hier nicht weggegangen, weil ich die Stadt doof fand“, beteuert er, „ich bin mit Anfang 20 weg, weil ich die Welt sehen wollte.“

Das hat er auch gemacht: Nach dem Vordiplom in Wirtschaftswissenschaften verschlägt es ihn nach Connecticut, dem US-Bundesstaat nördlich von New York. „Damals war Amerika erste Wahl“, erinnert er sich, außerdem wollte Klöppner vor allem eins: Englisch lernen. Ein halbes Jahr arbeitet er im Marketing für eine Tochterfirma des hannoverschen Unternehmens Kabelmetal Electro, anschließend kehrt er zurück – jedoch nach Münster, dort beendet er sein Studium.

Aus Godshorn raus in die Welt

„Anfangs war ich noch regelmäßig bei meinen Eltern, aber dann sind sie an Weihnachten und zu Geburtstagen immer öfter zu mir und meiner Familie gekommen“, erzählt er von den vergangenen Jahrzehnten, die er aus beruflichen Gründen hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen verbracht hat. Klöppner hatte diverse Manager-Jobs inne: Als Unternehmensberater betreute er internationale Projekte, mischte bei der Unternehmensentwicklung der Tengelmann-Gruppe mit, baute eine Hörgerätefirma auf, war Geschäftsführer eines Zahnersatzunternehmens, fungierte als Geschäftsführer International bei der Parfümerie Douglas. Sein Lieblingsduft? „Safari, ein alter Klassiker“, nennt er prompt das Wässerchen aus dem Hause Ralph Lauren.

Und auch eine bestimmte Situation aus dieser Zeit hat der morgige Jubilar gleich parat: „Ich habe die erste Douglas-Filiale in Polen eröffnet“, berichtet er von dem Ereignis an der Oder im Westen Polens, in Breslau. „Meine Mutter ist dort geboren, hat als kleines Mädchen die letzten Kriegstage in Breslau verbracht, ehe sie geflüchtet ist.“ Für den Sohn der mittlerweile 75-Jährigen eine bis heute besonders prägende Begebenheit. Übrigens hat Klöppner seine Mutter und seinen Vater irgendwann sogar zu sich nach Krefeld geholt, augenscheinlich haben weder Eltern noch Sohn damit gerechnet, dass es diesen jemals wieder an die Leine verschlägt.

Nun lebt er in einer Wohnung in der Altstadt, der Weg zur Arbeit ist so kurz, dass Öffis da gar nicht lohnen: „Ich gehe zu Fuß oder fahre mit meinem Elektroroller“, so Klöppner. Er hat sich vorgenommen, die Üstra (transportiert täglich um die 450 000 Fahrgäste) nach der Affäre um die gefeuerten Vorstände „wieder in ruhige Fahrwasser zu bringen und den Mitarbeitern Sicherheit zu geben.“ Die Mobilität seiner Heimatstadt für die nächsten 20 Jahre zu gestalten, steht im Vordergrund. „Ich habe immer für Branchen im Umbruch gearbeitet. Professionalisiert, internationalisiert, restrukturiert.“ Dass er einen Verwaltungsjob hat, davon will er nichts hören.

Nach vielen Stationen zurück in Hannover

Dafür ist in dem Gespräch sehr deutlich zu hören, dass er sportlich ist: „Ich komme eigentlich aus dem Fußball“, verrät Klöppner. „Bis man mich in der zehnten Klasse zum rechten Verteidiger umschulen wollte – das ging gar nicht. Ich wollte Tore schießen.“ Dass er alles und jeden in Grund und Boden laufen kann, kommt ihm dafür beim Tennis zugute. „Leider bin ich in dieser Saison sehr wenig dazu gekommen“, gesteht das Mitglied des HTC Blau-Weiß Krefeld, das nun in Hannover eine neue Tennisheimat sucht.

Hoffentlich kommt der Genussmensch am Mittwoch (10.Oktober) wenigstens dazu, ein Gläschen Wein (er mag Weiß- und Grauburgunder) zu trinken und leckeres Essen (Pasta-Fan) mit Freunden zu genießen, wunschlos glücklich ist er bereits. Wünschen wir ihm also, dass der Abend gemütlich wird – sobald er die Veranstaltung mit Vorständen von zehn öffentlichen Nahverkehrsunternehmen hinter sich gebracht hat. Alles Gute!

Von Mirjana Cvjetkovic