Hannover

Wenn sich die schöne Nachbarin Lisa auf dem Balkon die Zehennägel lackiert, dann tut sie das mit Anmut, Grazie – und dem Gefahrenpotenzials eines brodelnden Vulkans. Denn in jeder Geste liegt Verführung, ein Necken, ein Schritt in den Abgrund. Schauspielhaus-Intendant Lars-Ole Walburg (53) hat in „Der schwarze Obelisk“, einer Umsetzung des Romans von Erich Maria Remarque, diese Rolle mit Tronicat La Miez (37) besetzt. Eine kluge Wahl.

Keine klare Linie zwischen Kunstfigur und Persönlichkeit

„Ich sehe mich als Avantgarde“, sagt die professionelle Burlesque-Tänzerin, die erst vor wenigen Wochen Teil einer großen Foto-Reportage im Magazin „Stern“ war. „Feminismus und Selbstbestimmtheit sind starke Themen in meinen Shows.“ Der Balkon sei auch die Bühne der Theaterfigur Lisa, so wie sie selber keine klare Linie zwischen Kunstfigur und ihrer Persönlichkeit ziehe. „In Tronicat stecken Extrakte meiner Selbst“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht öffentlich macht, um die Privatsphäre ihrer Familie zu schützen. „Ich verwandle mich nicht am Wochenende, Burlesque ist Teil meines Lebens“, sagt sie über die Auftritte, bei denen sie sich kunstvoll aus aufwändig geschneiderten Kostümen schält und bis auf die „Pasties“ (so werden die Puschel auf den Brustwarzen genannt) und einen String für den Schambereich entkleidet.

Absolute Nacktheit ist bei Burlesque das letzte Tabu

Angefangen hat die studierte Kostümdesignerin („ich schneidere meine Outfits selber – das ist Fluch und Segen, weil es meist eine Materialschlacht wird“) als Underground-Tänzerin. „Ich stand aber nie in Großraum-Discos auf der Box“, betont sie. Es sei eher um Performances gegangen. Ein Booker habe eine Burlesque-Nummer angeregt, ihr alte DVDs mit Szenestars wie Bettie Page (†85) aus den 50er Jahren gezeigt. Tronicat la Miez machte sich schnell einen Namen mit dieser Kunstform, bei der es nie um totale Nacktheit, sondern um die Inszenierung geht. „Es ist nicht weniger anregend und sinnlich, wenn manche Körperteile bedeckt bleiben. Dieses letzte Tabu sorgt für mehr Fantasie auf dem Nachhauseweg“, glaubt sie.

SELBSTBEWUSST: Tronicat la Miez sieht Burlesque-Tanz als feministischen Akt. Quelle: Frank Wilde

Muss man für Burlesque schön sein? La Miez schüttelt energisch den Kopf. „Ich weiß, dass mein Körper einem gewissen Ideal entspricht“, sagt die 37-Jährige und schmunzelt. „Noch.“ Bei Burlesque gehe es aber auch darum unterschiedliche Figuren und Formen auf die Bühne zu bringen, Kolleginnen mit Pölsterchen, Cellulite oder anderen Makeln seien keine Seltenheit. „Perfektion finde ich langweilig.“ Der Vorteil: „Ich kann das so lange machen, wie ich will ...“

Zunächst beeindruckt die 37 -Jährige ihr Publikum aber mit Körperbeherrschung und extremer Beweglichkeit. „Ich tanze schon mein Leben lang, habe als Kind rhythmische Sportgymnastik gemacht“, erzählt la Miez. Pilates, Ballett, Yoga und Training bei der Artisten-Kompagnie CircO an der IGS Linden kommen dazu.

Hannoveraner respektieren la Miez’ Privatsphäre

Ihr Privatleben schirmt die Mutter eines Sohnes hermetisch ab, dabei sind ihre leuchtend orangen Haare ein krasses Signal, ein Engagement im Schauspielhaus verschafft ihr auch ganz andere Aufmerksamkeit. „In diesem Fall ist das klassische Understatement von Hannover mal ganz positiv“, sagt die Tänzerin mit einem Schmunzeln. „Die Leute respektieren meine Privatsphäre.“

Am Ende von „Der schwarze Obelisk“ ist Tronicat La Miez fast nackt, im Hintergrund tanzt sie mit riesigen Federschwingen. Eine Frau, die kaum Kleidung, aber Würde und Stärke trägt. Eine Frau, die alles im Griff hat.

Darum geht es in „Der schwarze Obelisk“:

Es ist das Inflationsjahr 1923, in dem Millionen nichts mehr wert sind, in dem die die Söhne des Ersten Weltkriegs versuchen, die verlorene Jugend nachzuholen. „Der schwarze Obelisk“ von Erich Maria Remarque ist ein Roman, der ein Stimmungsbild zeichnet. Ludwig Bodmer (Jonas Steglich) schlägt sich als Grabsteinverkäufer durch, erschleicht sich mit Rabattmarken warme Mahlzeiten, beobachtet aus der Distanz die freizügige Nachbarin (Tronicat la Miez), lässt sein Herz von der Psychiatrie-Patientin Isabell (Caroline Haupt) berühren, versucht das nationalsozialische Donnergrollen zu ignorieren.

VERZWEIFELTE ZEIT: Tronicat la Miez ist in „Der schwarze Obelisk“ die schöne Nachbarin Lisa, Jonas Steglich spielt die Hauptfigur Ludwig Bodmer Quelle: Katrin Ribbe

Vorstellungen von „Der schwarze Obelisk“ am 30. September ab 17 Uhr, am 10., 19. und 31. Oktober ab 19.30 Uhr. Karten kosten 15 bis 35 Euro. Tronicat la Miez’ nächste Burlesque-Auftritte: 2. Oktober im Hot Jazz Clu b in Münster und am 10. November im „Cabaret Vertigo“ in der Schwulen Sau (Schaufelder Straße 30) in Hannover.

Von Andrea Tratner