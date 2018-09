Hannover

Wenn man sich mit den dreien in den vergangenen Mo­naten unterhalten hat, kam eigentlich fast immer nur ein Thema auf den Tisch: „Breaking Salsa“, eine Tanzshow, die Kim Wojtera (24), Rocky (30) und Tomy Pavlovic (33) ganz allein und aus eigener Kraft auf die Beine gestellt haben – die Premiere im Theater im April war so gut wie bis zum letzten Platz ausverkauft. Nun zünden die Profis die nächste Stufe: „Wir gehen mit der Show auf Tournee“, erzählten sie der NP im Aspria am Maschsee.

Konzept hat funktioniert

„Das Konzept der Show hat funktioniert“, resümiert Tomy Pavlovic, „die Standing Ovations nach der Show, das nicht abreißende Interesse – das war einfach ein megakrasses Gefühl. Wir konnten gar nicht anders als weiterzumachen.“ Der Bruder des Tänzers lächelt: „Vor allem haben wir Leute erreicht, die mit Tanzen eigentlich gar nichts am Hut haben.“

Im Gegensatz zu dem Trio: Hannoveranerin Wojtera ist unter anderem Salsa-Weltmeisterin, die Pavlovic-Brüder sind Breakdance-Größen, haben schon bei Shows wie „Das Supertalent“ und „Got to Dance“ für Furore gesorgt und sieben Jahre lang eine eigene Tanzschule in Hildesheim betrieben. „Die mussten wir jetzt aufgeben“, erläutert Tomy Pavlovic schon sehr wehmütig. „Das wäre sonst aber alles gar nicht zu schaffen, es war klar, dass wir ein Opfer bringen müssen, um uns auf dieses Projekt konzentrieren zu können.“

Vorverkauf ist schon gestartet

Und das hat es ganz schön in sich (gehabt): Ganz ohne Produktionsfirma ha­ben Wojtera und die Pavlovics die Show auf die Beine gestellt, die Geschichte kreiert, Tänzer gecastet, monatelang trainiert, die Location gebucht, Sponsoren gesucht und Marketingkonzepte er­stellt. Nun also die Ausweitung des Ganzen, sechs Shows stehen im Frühjahr an: zwei in Hannover, zwei in Bremen, zwei in Berlin, zum Abschluss dann noch zwei in Osnabrück – der Vorverkauf hat schon begonnen. Jedoch nicht nur quantitativ stockt das Trio auf: „Für die Tour haben wir nun eine professionelle Firma engagiert, die sich um alles Technische kümmert“, so Rocky Pavlovic.

Nach der Premiere im April haben die „Breaking Salsa“-Macher minutiös die Show analysiert und Fehler gefunden, die in Zukunft nicht mehr passieren sollen. „Wir wollen das Ganze auf das höchste Level heben“, so Wojtera. Dazu gehört auch, dass sie sich für Hannover den Kuppelsaal als Veranstaltungsort ausgesucht ha­ben, da gehen locker doppelt so viele Besucher rein wie im Theater am Aegi.

Kennengelernt in Casting-Show „Got to Dance“

Die 24-Jährige persönlich hat ihr Leben übrigens ebenfalls auf die nächste Stufe gehoben. Sie ist nämlich nicht nur mit Tomy Pavlovic liiert, „wir sind mittlerweile auch verlobt“. Die blonde Ausnahmetänzerin lacht ihr bezauberndstes Lachen und schmiegt sich in die Arme des 33-Jährigen, mit dem sie seit 2014 zusammen ist – da hatten sich sich in der Casting-Show „Got to Dance“ kennengelernt: „Er hat mir einen so unfassbar romantischen An­trag gemacht.“ Im Portugalurlaub an der Algarve hat der Hildesheimer sie überrascht: „Er hat auf einem Steg zum Hotel ein Abendessen aufstellen lassen, mir zum Sonnenuntergang die Frage ge­stellt.“ Dass Tomy Pavlovic das alles im Vorfeld geplant hatte, bekam sie gar nicht mit. Auch nicht, dass er bei dem Antrag ganz schön ge­schwitzt hat – nicht nur, weil Sommer war: „Erklär du mal auf Englisch, wie du dir das ganz genau vorstellst“, so der zukünftige Bräutigam. Letztendlich hat alles ge­klappt, Wojtera hat „Ja“ ge­sagt und nun einen funkelnden Ring am Finger. Sie schaut auf das Schmuckstück: „Er weiß, was mir gefällt.“ Geheiratet werden soll nach der Tournee, am 16. Juni 2019.

Und auch bei Wojteras künftigem Schwager ist seit ein paar Tagen mehr los, als nur die Tanzshow zu perfektionieren: Rocky Pavlovic ist Vater geworden, der kleine Andrey (52 Zentimeter, 3220 Gramm) ist eine süße Woche alt und wohlauf. Viel Freizeit ist dann gerade eher nicht, oder? „Wenn du das machst, was du liebst, dann machst du es auch gerne“, sagen alle drei, „dann ist es auch gar nicht so anstrengend.“

„Breaking Salsa“ gastiert am 1. und 2. März 2019 im Kuppelsaal des HCC. Tickets kosten zwischen 32,95 und 80,25 Euro.

Von Mirjana Cvjetkovic