GUTE FIGUR: Im „Mister Germany“-Vorbereitungscamp in Ägypten gab es auch Fotoshootings mit Kandidat Tinh Tien Aluska. Foto: Peter Newels-PEN Fotografie

Schönheitswettbewerb

Tinh Tien Aluska will „Mister Germany“ werden

Er ist bereits „Mister Norddeutschland“, Sonnabend will er „Mister Germany“ werden: Der Hannoveraner Tinh Tien Aluska (27) ist der Sohn einer Chinesin und eines Armeniers, Fitness-Trainer und studierter Pharmazeut. Der Mann aus der List hat außerdem eine Botschaft: „Ich will Menschen motivieren, an sich zu glauben.“