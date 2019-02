Hannover

Tina Voges (47) ist Hannovers aktuelle Karnevalsprinzessin. Sie ist im Jahr 2010 aus Siegburg bei Köln nach Ronnenberg gezogen. Den Hannoveranern versucht sie jetzt, das rheinische Karnevalsgefühl zu vermitteln. Bei ihrem Mann hat es schon geklappt: Mit dem Ronnenberger Carsten Voges (50) bildet sie Hannovers Prinzenpaar 2018/2019.

Wie haben Sie es geschafft, ihren norddeutschen Mann mit dem rheinländischen Karnevalsvirus zu infizieren?

Indem ich ihn einfach mal zum Karneval in meine Heimat mitgenommen habe. Karneval kann man nicht erklären, Karneval ist ein Gefühl. Man muss es leben. Als er dann mit mir dort war, war er fasziniert von der Herzlichkeit und aufgeschlossenen Art der Menschen. An Karneval haben sich alle lieb und feiern miteinander. Dieses Gefühl hat Carsten angesteckt.

Und dann haben Sie beschlossen, dieses Gefühl nach Hannover zu holen?

Ganz genau. Der Karneval hat uns jahrelang ins Rheinland gezogen – aber wir wollten auch mal hier bleiben. Also haben wir den Karneval hierhin geholt. Und jetzt will ich ihn in Hannover nicht mehr missen. Karneval ist hier nicht weniger toll als in Köln!

Wie haben Sie das geschafft?

Unser erster Streich war, 100 Tanzmariechen aus meinem heimischen Verein zur Proklamation am 17. November ins Neue Rathaus zu holen. Die Siegburger haben den Hannoveranern gezeigt, wie Karneval gefeiert wird. Außerdem wird das Prinzenpaar beim großen Umzug dieses Jahr auf dem letzten Wagen sein – so wie es im Rheinland Tradition ist. Und auf jeder Karnevalssitzung versuche ich, die kölsche Lebensfreude weiterzugeben. Ich möchte eine Prinzessin zum Anfassen zu sein – ich nehme die Menschen in den Arm, tanze und feier mit ihnen.

Kommt das bei den Menschen an?

Total! Ich bin gerührt, wie viel Herzlichkeit uns entgegenschlägt. Ein Autohaus hat uns sogar einen kleinen Bus zur Verfügung gestellt, auf dem ein Foto von uns abgedruckt ist. Ich habe das Gefühl, die Menschen hier sind froh, dass eine Rheinländerin den Karneval hier auflockert. Wenn ich nächstes Jahr beim Hannoveraner Karneval Menschen treffe, die sagen, ich hätte sie angesteckt, habe ich meine Mission erfüllt.

Hat Hannover denn Karneval-Potenzial?

Ja, ich war richtig überrascht, wie sehr! Alleine schon, wie viele Karnevalsvereine es hier gibt. 2016 habe ich mir zum ersten Mal den Karnevalsumzug in Hannover angeschaut – und ich war begeistert, wie viele da mitgehen. Das Vorurteil, dass die Norddeutschen kein Karneval feiern können, stimmt definitiv nicht.

Was ist der spürbarste Unterschied zwischen Kölner Karneval und Hannoveraner Karneval?

Der Karneval ist in Hannover weniger professionell als in Köln – aber dafür liebevoller gestaltet. Hausfrauen und Mütter setzen sich hier stundenlang an den Küchentisch und nähen Kostüme. In Köln geht man einfach in eines der unzähligen riesigen Karnevals-Geschäfte und kauft sich etwas. Was da normal ist, ist hier noch etwas Besonderes. Dadurch entscheiden die Menschen hier auch bewusster, Karneval zu feiern – weil es eben nicht jeder tut.

Was brauchen wir denn neben einem Kostüm noch, um Karnevalsspaß zu haben?

Das Kostüm ist natürlich das Wichtigste. Wer zum Karnevalsumzug geht, sollte unbedingt eine lange Unterhose darunter anziehen – und an den Kamelle-Beutel denken! Wer auf eine Karnevalssitzung geht, sollte einen Tamburin für den lautstarken Applaus mitnehmen und schunkeln, das schafft ein Wir-Gefühl. Und vorher Karnevalslieder hören – sie auswendig zu lernen, kann auch nicht schaden.

Für wen ist Karneval das Richtige?

Für aufgeschlossene, lebensfrohe Menschen. Karneval bedeutet nicht nur Alkohol trinken, Frauen abschleppen und sich eine Erkältung einfangen – sondern alle Sorgen zuhause zu lassen und aus dem Alltag auszubrechen. Wer darauf Lust hat, kann in einen der vielen Karnevalsvereine eintreten, eine Sitzung besuchen, beim Umzug mitgehen oder auch einfach zuschauen und genießen.

Von Josina Kelz