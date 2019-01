Hannover

Es sind noch mit einem Filzstift hingekritzelte Sprüche wie „Fuck off“ am Eingang und Reste des mit roter Farbe aufgesprühten „Verpisst Euch“ an der Fensterscheibe seines Ladens zu sehen. Timur Tekkal (37) zuckt mit den Schultern: „Interessant, wer hier Anspruch erheben möchte. Wahrscheinlich Zugezogene. Auch wenn ich Franchise-Läden betreibe, heißt das noch lange nicht, dass kein Herzblut drinsteckt.“ Ende Dezember hat Tekkal sein fünftes „Dean & David“-Geschäft in der Stadt (acht sind es insgesamt) eröffnet, jetzt auch in dem Stadtteil, in dem er den Großteil seines Lebens verbracht hat – in Linden.

Ein Lindener Jung

„Ich bin schon als kleiner Junge die Limmerstraße rauf- und runtergerannt. Ich habe für Victoria Linden gespielt, bin mit der Mannschaft deutscher Meister geworden. Jetzt trainiere ich die U12-Mannschaft des Vereins. Ich gebe Linden etwas zurück“, erklärt er im Gespräch mit der NP, ohne auch nur annähernd in einen Rechtfertigungsmodus zu geraten. Man sei auf ihn zugekommen, hat ihm die Geschäftsfläche, in der das Café Bohne fünf Jahre gewesen ist, angeboten, so der Unternehmer.

„Zunächst habe ich abgelehnt, bei der zweiten Anfrage dann angenommen. Fakt ist: Wir haben das Café Bohne nicht rausgeekelt oder so etwas in der Art – ich war dort selbst gerne Gast.“ Tekkals Vermutung ist, dass das Café zu viele Gäste hatte, „die dort von morgens bis abends gesessen und nur einen Kaffee getrunken haben.“ Dass sich so keine Miete bezahlen lässt – es soll monatelange Rückstände gegeben haben –, liegt auf der Hand.

Fünftes von elf Kindern

Der 37-Jährige hat also gar keinen Grund, sich rechtfertigen zu müssen: Mittlerweile ist er Arbeitgeber von rund 100 Menschen, hat sich mit dem Schritt in die Selbstständigkeit einen Traum erfüllt, ist als fünftes von elf Kindern seinen eigenen Weg gegangen, hat – wie seine Geschwister auch – etwas aus seinem Leben gemacht.

„Ich habe meine Chance bekommen – und sie ergriffen“, erinnert sich Tekkal an die Zeit, in der er einen Monat lang arbeitslos gewesen ist. „Jeden Tag bin ich im Berufsinformationszentrum gewesen, war auf Jobsuche.“ An eine gute Beraterin sei er geraten, „sie hat an mich geglaubt. Und gesagt: ,Gleich morgen fängt Ihr Kurs an.’“ Und so begann er seine Umschulung zum Personalkaufmann der Industrie- und Handelskammer. Bis 2013 arbeitete er in dem Beruf, wurde Bildungsbegleiter für Jugendliche, übernahm Projekte in der Jugendförderung, war ehrenamtlich an der Volkshochschule tätig.

Sport von klein auf

Ständiger Begleiter: Sport. Als Fünfjähriger landete er beim TSV Victoria Linden, fing mit Rugby an. Und bis auf einen zweijährigen Ausflug zu Germania List („ Victoria hatte damals keine Jugendsparte“) ist er den Zebras, mit denen er deutscher Meister wurde, bis heute treu – als Trainer der U12-Mannschaft. Da lässt er dem Nachwuchs an seinen Erfahrungen – unter anderem absolvierte er 15 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft und wurde Dritter bei der EM. Einige Bilder aus den Zeiten, will Tekkal noch in dem kernsanierten Geschäft aufhängen, einige hat er bereist angebracht. „Der Sport war schon immer der Ausgleich zum beruflichen Leben. Und wenn ich nicht beim Rugby wäre, würde ich wohl zur Arbeit gehen“, sagt er und lacht. Bei ihm sind auch einige seiner Geschwister – zum Bespiel seine Brüder Taner (28) und Tamer (26) – tätig, Schwester Tülin Tekkal hilft außerdem. Einige seiner Angestellten hat Timur Tekkal mittlerweile zu Betriebsleitern gemacht: „Es macht Spaß, Menschen eine Chance zu geben.“

Mittlerweile bekommt der Mann, der für seinen ersten Laden an der Osterstraße gut zwei Jahre selbst nach einer geeigneten Immobilie suchen musste, Anfragen von Eigentümern und Maklern – der 37-Jährige will aber erst einmal eine Expansionspause machen. „Ich will nicht nur gesundes Essen anbieten, sondern auch dass mein Team und ich gesund bleiben.“ Gesunde Einstellung.

Von Mirjana Cvjektovic