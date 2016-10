Stellt am Mittwoch in Hannover sein neues Buch vor: Tim Mälzer.© Bodo Marks

| Mirjana Cvjetkovic

NP-Interview

Tim Mälzer: „Das ist mein persönlichstes Buch“

Er gehört zu den Starköchen der Nation, nun hat Tim Mälzer (45) am Montag sein siebtes Kochbuch „Die Küche“ veröffentlicht, am Mittwoch stellt er es bei uns in Hannover vor. Die NP hat mit ihm über Innereien, Ideale und Ideen gesprochen.