MENTALIST: Thorsten Havener besteht darauf, dass er keine übersinnlichen Fähigkeiten hat.© Rainer Surrey

Thorsten Havener „liest“ die Gedanken seines Publikums

Er ist Experte für Körpersprache und nonverbale Kommunikation, Mentalist und Illusionist: ­ Thorsten Havener (45) zieht Menschen in den Bann. Am 19. April ab 20 Uhr kommt er mit „Feuerproben“ ins Theater am Aegi. Die NP sprach mit ihm darüber, warum Menschen immer wieder dieselben Fehler machen.