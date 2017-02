SOAP-KARRIERE: Seit 2006 spielt Szewczenko, hier mit Kollege André Dietz, in der RTL-Soap „Alles was zählt“ mit.© RTL

NP-Interview

Tanja Szewcenko: „Ich habe mich meiner Angst gestellt“

Schauspielerin, Mutter, frühere Eisprinzessin: Tanja Szewczenko (39) ist so vieles. Ab Dienstag ist sie wieder im Wettkampf zu sehen: Mit sieben weiteren Sport-Legenden misst sie sich in der Vox-Reihe „Ewige Helden“. Die NP sprach mit ihr über Verletzungspech, ihre Angst vor Wasser und Weisheiten, die sie weitergeben will.