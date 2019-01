Sie haben sich 2008, lange vor der gemeinsamen Sendung, in der Maske kennengelernt. Da haben Sie Frau Tietjen einen Witz erzählt, Herr Bommes. Wissen Sie noch, welchen?

Alexander Bommes: Ich habe Bettina schon so viel Witze erzählt wie kein Mensch sonst. Aber den weiß ich nicht mehr. Es wird mit Sicherheit ein sehr alberner und wahrscheinlich auch ein versauter Witz gewesen sein (beide lachen schallend). Auf dem Niveau haben wir uns beim Kennenlernen bewegt.

Eine Weile war es bei Ihnen ein Ritual, auch in der Gästerunde kurz vor Beginn der Sendung Witze zu erzählen. Machen Sie das noch?

Bettina Tietjen: Nein, das haben wir wieder aufgegeben – denn auch da neigten die Leute zu schlüpfrigen Witzen. Das ging teilweise schon richtig zur Sache, so nach dem Motto: Stimmung steigt, Niveau sinkt. Und das ging dann in der Sendung so weiter. Da haben wir gedacht, das lassen wir mal lieber (lacht).

Haben Sie häufig Gäste, die kurz vor Beginn der Sendung nervös sind?

Tietjen: Ja, die gibt es. Auch bei Leuten, bei denen man denkt: Das kann doch nicht angehen, die waren schon in tausend Talkshows und sind trotzdem so angespannt? Andere dagegen haben ihren ersten Auftritt und sind total locker – das ist einfach eine Typfrage.

Wie kann man die Menschen entspannen?

Tietjen: Wir haben ein neues Ritual, das nennen wir die „Om-Runde“. Wir sitzen vorab mit den Gästen in einem Raum, stellen jeden kurz vor und stoßen mit einem Gläschen Champagner an. Das lockert die Stimmung auf und die Gäste wissen, mit wem sie es zu tun haben.

Am 18. Januar steht die 50. Sendung an. Was waren für Sie die Sternstunden der vergangenen drei Jahre?

Bommes: Das kann ich genau sagen, das sind die letzten sechs Monate gewesen. Da haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht: Wo stehen wir, wohin wollen wir? Wir haben eine große Schippe Substanz mehr in die Sendung gebracht, indem wir uns für jede Ausgabe eine Überschrift gebeben haben und dieses Thema mit allen Gästen zwei Stunden besprechen.

Was für Überschriften sind das?

Bommes: Wir haben zum Beispiel über Grenzen gesprochen oder über Haltung. Diese Überthemen verbinden die Gruppe ganz anders. Das führt dazu, dass man mehr unter die Oberfläche schaut und nicht nur über das Heitere im Leben spricht.

Tietjen: Ich mag diese Momente in Sendungen, wo man plötzlich etwas spürt und merkt, da ist eine Verbindung, die die Menschen in der Runde zu einer Gemeinschaft macht.

Wann war so ein Moment?

Tietjen: Zum Beispiel in der Sendung mit dem Hirnforscher Gerald Hüther. Es ging um Würde, Respekt und Nächstenliebe, und wirklich jeder in der Runde hatte etwas dazu zu sagen. Irgendwann habe ich alle Gäste gebeten, einfach mal spontan ihrem Nachbarn zur Rechten etwas Nettes zu sagen. Daraus hat sich eine ganz besondere Atmosphäre entwickelt und wir haben beschlossen, nun immer eine Art gemeinsames Thema für unsere Sendungen zu formulieren.

Bommes: Das Feedback der Gäste darauf ist übrigens überragend. Ich zitiere Til Schweiger, der sagte: „Leute, ich war schon in so vielen Sendungen, aber so war es noch nie.“

Ist in Ihren 49 gemeinsamen Sendungen auch mal richtig was schief gegangen?

Tietjen: Als der Comedian Konrad Stöckel da war und komische Experimente machte, ergoss sich plötzlich Trockeneis über sämtliche Lebensmittel auf dem Tisch. Und er behauptete, das kann man trotzdem alles noch essen (lacht). Da hatten wir ein bisschen Angst.

Bommes: Und Bettina hat einmal fast eine Sendung gesprengt, weil sie – das verrate ich jetzt mal – mittlerweile deutliche Probleme mit kleiner Schrift hat. Da hat sie einen Gast, der erst eineinhalb Stunden später dran war, einfach vorgezogen und große Hektik im Übertragungswagen ausgelöst ...

Tietjen: ... ich hatte in der Sendung keine Brille auf – habe ich nie! Aber der Ablauf war so klein gedruckt, dass ich nicht lesen konnte, welcher Gast an der Reihe ist. Seitdem druckt die Redakteurin den Ablauf für mich immer in Punktgröße 20 aus.

Früher gingen die Gäste in Talkshows ja auch mal mit einem Glas Rotwein oder einer Wasserpistole aufeinander los. Heute wird in den Runden am Freitagabend vor allem zusammen gelacht.

Tietjen: Ich glaube, am Freitagabend wollen die Menschen auch gerne mal lachen. Aber die Mischung ist wichtig. Alex sorgt immer dafür, dass auch ernsthafte Gespräche in der Runde ihren Platz finden.

Bommes: Von mir fürs Protokoll: Ich lache auch sehr gerne.

Aber in frühen Talkshows war es oft auch thematisch konfrontativer, da wurde sich auch mal gezofft. Fehlt Ihnen das?

Bommes: Wer schreit, hat ja selten recht. Und vor allem wenn man sich vornimmt, dass so etwas passiert, hat das weder etwas mit Journalismus noch mit echter Begegnung zu tun.

Tietjen: Ich mache den Job seit über 25 Jahren. Und ich muss sagen: Ich merke da schon eine große Veränderung, was den Mut angeht, Dinge zu äußern, die mal gegen den Strich gehen. In einer Zeit, in der alles immer sofort in die sozialen Netze geblasen wird, trauen sich die Gäste nicht mehr, etwas Unangepasstes zu sagen, weil sie einen Shitstorm fürchten! Die Leute sind ganz klar vorsichtiger geworden, das war vor 20 Jahren anders.

Bedauern Sie das?

Tietjen: Ein bisschen schon, ja. Ich sage ja auch mal etwas Unüberlegtes, aber ich stehe zum Glück auch nicht so im Fokus wie zum Beispiel ein Politiker oder ein Spitzensportler. Dann hätte ich wahrscheinlich ein großes Problem (lacht).

Ihre Sendungen werden in Hannover aufgezeichnet. Sehen Sie bei der Gelegenheit mehr von der Stadt als das Messegelände?

Tietjen: Ja klar. Wir waren ein paar Mal in der „Insel“ essen. Und ich finde, man kann in Hannover sehr gut shoppen.

Bommes: Ich fahre manchmal bewusst ein bisschen früher los und gehe mit einem nostalgischen Wohlgefühl am Maschsee entlang. Dort habe ich am 1. August 2006 mein Volontariat beim NDR begonnen und wohnte mit anderen Volontären in einer WG an der Wiesenstraße. Ich komme immer mit einem wohligen Gefühl. Beruflich hat in Hannover für mich die Arbeit beim Fernsehen begonnen.

Von Julia Braun