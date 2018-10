Bei dieser Casting-Show zählt nur die Stimme: „The Voice of Germany“ geht in die achte Runde. Und in dieser Staffel werden wir einigen Talenten aus Hannover die Daumen drücken! Am 21. Oktober ab 20.15 Uhr geht Jeanie Schultheiß (18) aus Isernhagen an den Start. Die NP sprach mit ihr über Einser-Abi, Interrail und ihren Plan B.