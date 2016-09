MORGENS FRÜH UM SECHS: Stephanie Schneider schreibt in der Aral-Tankstelle am Altenbekener Damm an ihrem neuen Buch. Der erste Kaffee steht schon bereit. © Nancy Heusel

| Maike Jacobs

Porträt

Stephanie Schneider: Ihr Schreibtisch steht in ganz Hannover

Ungewöhnliche Arbeitszimmer: Ihre Kinder- und Jugendbücher schreibt Stephanie Schneider (44) an öffentlichen Plätzen - in Cafés, in Tankstellen, in der Universität. Und so finden sich auch immer wieder Szenen in ihren Büchern, die an Hannover erinnern.