hannover

Für das weibliche TV-Publikum wird es ab 18. Juli (20.15 Uhr, RTL) ein Augenschmaus, wenn sich 20 Männer unter der heißen Sonne der griechischen Insel Korfu tummeln, um das Herz der „Bachelorette“ zu erobern. Denn zu sehen gibt es jede Menge Muckis: Unter den 20 Kandidaten sind vier Fitness- und Tanz-Trainer. Stefan (35) aus Hannover braucht sich allerdings nicht zu verstecken, auch wenn er in den Werbefotos des Senders das Hemd züchtig zugeknöpft trägt. Der Steuerfachangestellte lässt überschüssige Energie beim Thaiboxen raus, den Weg zur Kanzlei legt er mit dem Longboard zurück, trägt auch lieber zerrissene Jeans statt Anzug.

WILL ROSEN SAMMELN: Stefan aus Hannover ist Steuerfachangestellter. Quelle: RTL

„Ich weiß, was ich will“, sagt der 35-Jährige, den seine Kumpels „Grizze“ nennen und der in seiner Freizeit in einer Werkstatt gerne an individuellen Fahrrädern herumschraubt. Denn der Mann hat Erfahrung: 14 Jahre war er mit seiner letzten Partnerin zusammen, fünf davon sogar verheiratet. Die Folge: „Ich kenne das mit der Liebe...“

Nun sucht er ab 18. Juli die neue Liebe im TV. Und steht in Konkurrenz zu Karriere-Berater Kai (38, „Ich bin gekommen, um zu bleiben“), Ingenieur Maxim (29, „Für eine Lady bin ich sehr gerne der Gentleman“) oder Personal Trainer Rafi (28, „Reden kann jeder. Ich mache auch“).

Wer die Herzensdame ist, daraus macht RTL noch ein großes Geheimnis. Neu an der fünften „Bachelorette“-Staffel ist, dass nach der Vergabe der letzten Rose nach acht Folgen die begehrte Junggesellin und alle Herren nochmal zu Wort kommen und bei Moderatorin Frauke Ludowig ein Wiedersehen feiern.

20 KONKURRENTEN: Diese Männer wollen die „Bachelorette“ erobern (hinten v.l.: Stefan, Manuel, Alexander, Sascha, Dave, Vadim, Maxim, Filip, Eddy, Daniel, Chris und Sören. vorne v.l.: Rafi, Andi, Dennis, Jan, Kevin, Brian, Jorgo und Kai) Quelle: RTL

Von Andrea Tratner