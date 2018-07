Hannover

Da ist der Stempel: „Person des öffentlichen Lebens“ ist auf dem Facebook-Eintrag von Stefan Gritzka (35) vermerkt. Zehn Menschen gefällt, dass er sich schon am 2. Juli dazu bekannt hat, in einer RTL-Show nach einer neuen Liebe zu suchen. Am 18. Juli um 22.15 Uhr dürften es ein paar mehr sein, denn dann ist die erste Folge der „Bachelorette“ gelaufen – und Gritzka gehört (hoffentlich) zu den Auserwählten, die die erste Kennenlern-Runde mit Nadine Klein (32) überstanden haben.

Er weiß, worauf er sich einlässt: „Ich kenne das Format.“

Dabei hatte sich der Steuerfachangestellte im Gespräch mit der NP noch geziert, seinen vollen Namen zu nennen, wollte lieber sein Umfeld, die Familie, seine Ex-Frau schützen. Andererseits gibt er auch zu: „Ich kenne das Format, ich finde die Sendung witzig.“ Beworben hatte er sich schon für eine frühere Staffel, damals klappte es nicht. „Das war kurz nach der Trennung von meiner Frau“, erzählt er freimütig. „Ich war auf der Suche nach neuen Eindrücken – und wollte auch mein Selbstbewusstsein ein bisschen aufpäppeln.“

2017 schaffte es Sebastian Fobe in die fünfte Runde

2017 ging ein anderer Hannoveraner ins Rennen: Fitness-Trainer Sebastian Fobe (33) schaffte es bis in die fünfte Runde, dann war Schluss mit Rosen. Vielleicht hat er sich so aber auch einen Rosenkrieg erspart – „Bachelorette“ Jessica Paszka (27) und Sieger David Friedrich (28) gingen schon kurz nach der Ausstrahlung der Sendung wieder getrennnte Wege, über die Gründe für das Liebes-Aus kursierten viele Gerüchte.

So hat Gritzka seine Scheidung verarbeitet

Gritzka nahm sich die Zeit, die Wunden zu lecken, nach 14 Jahren Beziehung – davon fünf Jahre verheiratet – wieder zur Ruhe zu kommen. „Dieser Abschnitt liegt jetzt hinter mir, die Erfahrung habe ich in eine Schublade gepackt. Aber ich will mich nicht in ein Schneckenhaus verkriechen.“ Im Gegenteil: Jetzt will er es wissen: „Ich habe einige Frauen gedatet – aber es hat nicht so gefunzt. Die Sendung ist jetzt eben ein anderer Weg, eine Frau kennenzulernen.“ Glaubt er nach der Scheidung denn immer noch an die Liebe? „Natürlich, ich habe immer noch Hoffnung.“

SIE IST DIE BACHELORETTE: Nadine Klein kennt das TV-Publikum aus der letzten „Bachelor“-Staffel. Quelle: RTL

Das TV-Publikum darf gespannt sein, ob es zwischen Nadine Klein und Gritzka „funzt“. Die Frau ist quasi Profi – in der letzten „Bachelor“-Staffel wurde sie von Daniel Völz (33 ) aussortiert. „Ich weiß, wie aufgeregt man ist“, kann sie sich noch lebhaft erinnern. Deshalb hat sie sich vorgenommen „eine gewisse Ruhe“ auszustrahlen. Und sie beteuert: „Ich habe mir keine Strategie zurechtgelegt, will gucken, was auf mich zukommt.“

Vielleicht passt es ja: „Treue, Ehrlichkeit, viel reden, viel lachen“, zählt der Hannoveraner auf, wenn man ihn nach seinen Ansprüchen an eine Beziehung fragt. Seine persönliche „Traumfrau“ stellt er sich blond vor, sie müsste kleiner sein als der 1,86-Meter-Mann, sportlich, dürfte auch gerne älter sein als er – „da habe ich gute Erfahrungen gemacht“. Ausschlaggebend seien aber natürlich nicht die Äußerlichkeiten – „die Art einer Frau ist entscheidend. Sie muss etwas haben, das einfach passt.“

Zum Beispiel Humor? Gritzka lacht. „Ja, ich habe einen eigenwilligen, derben Humor. Wer mich kennt, der kommt damit klar.“ Vielleicht auch eine Anspielung auf seine Fußball-Kumpels (er kickt seit 30 Jahren), die ihm den rustikalen Spitznamen „Grizze“ verpasst haben.

Thaiboxen und außergewöhnliche E-Bikes

Denn auch wenn Gritzka in der Steuerkanzlei seines Onkels arbeitet – „dieser Job ist nicht so langweilig, wie man denkt“, betont er. Und wenn die „Bachelorette“ keine Lust hat über ihren Lohnsteuerjahresausgleich und Freibeträge mit dem Hannoveraner zu diskutieren, dann vielleicht über sein Hobby Thaiboxen („ein super Ausgleich, da kann ich mich auspowern“) oder die zur Werkstatt umfunktionierte Lagerhalle, in der er zusammen mit Freunden extrem abgefahrene E-Bikes vertreibt, die bis auf jede einzelne Schraube nach Kundenwunsch gebaut werden. Steht er mit ölverschmierten Händen in der Werkstatt? „Nein“, Gritzka lacht. „Ich mache eher die Buchhaltung im Hintergrund.“

Das mit dem Hintergrund dürfte ab 18. Juli vorbei sein. Gut eine Million Zuschauer hatte die „Bachelorette“-Staffel 2017 im Schnitt. Falls Gritzka also einer der vier Erwählten für das begehrte „Family-Date“ in der Heimatstadt des Kandidaten (sein Plan: „Mit dem Bike zum Maschsee, Tretbootfahren, Entenfüttern – volles Programm“) werden sollte, flirtet er nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

HARTE KONKURRENZ: Stefan (hinten von links), Manuel, Alexander, Sascha, Dave, Vadim, Maxim, Filip, Eddy, Daniel, Chris und Sören. vorne v.l.: Rafi, Andi, Dennis, Jan, Kevin, Brian, Jorgo und Kai wollen die Bachelorette erobern. Quelle: RTLRTL

Von Andrea Tratner