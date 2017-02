mel c bei ffn

Popstar-Alarm in Hannover: Die britische Sängerin Mel C. hat bei Radio ffn an der Stiftstraße ein exklusives Konzert gespielt. Das Sporty Spice von einst hatte ihren Freund und Töchterchen Scarlet mit dabei. Die 43-Jährige hat neue Songs ihres Albums „Version of me“ vorgestellt und alte Hits wie „First day of my Life“.

hannover. Kein Wunder, dass einige Fans so richtig aus dem Häuschen waren: Stars wie Mel C (43) erlebt man ja nun nicht alle Tage hautnah! „Das ist wirklich wahnsinnig toll hier“, schwärmte Kerstin Schröder (41). Die Frau aus Hildesheim (andere waren sogar aus Leer oder Leipzig angereist) hatte Karten für das exklusive Mini-Konzert an der Stiftstraße gewonnen: „Ich bin schon großer Fans der Spice Girls, aber solo finde ich Melanie C noch viel besser. Diese Stimme, einfach toll.“

Und dass die tatsächlich genauso klingt wie im Radio, hat die britische Sängerin mehr als bewiesen: „Ich spiele euch ein paar neue und ein paar alte Songs“, versprach das Sporty Spice von einst, nachdem es mit riesigem Applaus im „ffn“-Foyer empfangen worden war. Mit zwei Gitarristen rockte Mel C die Bühne und zeigte sich gerührt, dass die Fans alle Lieder mitsingen konnten. „Ihr seid toll! Danke für eure Unterstützung“, bedankte sich die 43-Jährige, nachdem sie Hits wie „First Day of my Life“ und „Never Be the Same Again“ performt hatte.

Lust auf Musik: Mel C performt mit ihren beiden Gitarristen bei ffn auf der Bühne.

Besonders süß: Tochter Scarlet (7) hat ihre berühmte Mama nach Deutschland begleitet und sich aus dem ersten Obergeschoss des Radiosenders den Auftritt angeguckt – und jedes Lied mitgeträllert, wirklich bezaubernd! An ihrer Seite stand Joe Marshall, er ist der Lebensgefährte von Mel C und filmte mit seinem Handy den Auftritt seiner Liebsten.

Eine gute halbe Stunde dauerte die Akustik-Show, danach nahm sich die Künstlerin (20 Millionen verkaufte Solo-Alben, 80 Millionen mit den Spice Girls) noch Zeit für Fotos und Autogramme mit ihren Fans.

Begeistertes Publikum: 100 Fans haben Karten für das exklusive Konzert gewonnen.

„ffn“-Morgenmän Franky (45) moderierte das Ganze: „Ich habe übrigens so viel abgenommen, wie Mel C wiegt: 41 Kilo!“, plauderte er fröhlich drauflos. Sein Ab­nehmerfolg kann sich echt sehen lassen, das Schwergewicht hatte sich ja im Herbst vergangenen Jahres 90 Prozent seines Magens operativ entfernen lassen. Vor dem Konzert hatte er Mel C im Studio gehabt und mit ihr über das neue Album und ihre mäßigen Deutschkenntnisse gesprochen: „Eigentlich müsste ich es besser können, so oft, wie ich schon hier unterwegs gewesen bin“, sagte die Sängerin. Außerdem erzählte sie noch, dass sie in einem Taxi in London ihren Mantel hatte liegen lassen: „Leider ist er weg, aber wenigstens hatte ich nichts in den Taschen.“

Um halb eins packte Mel C dann mit ihrer Crew die Taschen und verließ Hannover in Richtung Hamburg , wo sie am Abend nämlich noch in der Sendung von Markus Lanz (47) zu Gast war.

Von mirjana cvjetkovic