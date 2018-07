Von 24. November bis 13. Januar wird sich in der Orangerie Herrenhausen das Mondlicht im Fluss spiegeln. So lautet übersetzt der Name des Wintervarietés „Sông Trang“. Regisseur Knut Gminder (52) probte mit den 13 vietnamesischen Artisten fünf Wochen lang in Hanoi. Der NP erklärte er, warum diese „kleine Bambus-Show“ die Herzen des Publikums berühren wird.