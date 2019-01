Hannover

Sie geht ab 2. Januar auf Junggesellenjagd in der Hitze von Mexiko: „Wenn man mit 30 immer noch nicht Mr. Right gefunden hat, dann kann man auch mal neue Wege einschlagen“, erklärt Christina Grass, die das Herz von „ Bachelor“ Andrej Mangold (31) erobern will.

Großer Vorteil der Hannoveranerin, die sich 2016 den Titel „Miss Norddeutschland“ geholt hatte: „Ich weiß ja aus erster Hand, wie es läuft. Es ist keine Show, in der einem vorgegeben wird, was man zu sagen hat.“ Die Quelle dieses Wissens: „ Yeliz ist meine beste Freundin.“ Kleine Rückblende: Yeliz Koc (24) hatte in der letzten Staffel zarte Bande zu „ Bachelor“ Daniel Völz (33) geknüpft, war dann aber abserviert worden – und hatte sich mit einer schlagzeilenträchtigen Ohrfeige für den Junggesellen verabschiedet.

Hat Grass für diese spektakuläre Reaktion eine Erklärung? „Sie war so enttäuscht, dass die Sicherungen bei ihr durchgebrannt sind. Sie ist sonst ein eher ruhiger Typ“, erzählt Grass. Und ein gutes Beispiel dafür, dass vor (oder hinter) der Kamera doch eine Romanze entstehen kann: Koc lernte beim Dreh zu „ Bachelor in Paradise“ Johannes Haller (30) kennen, gefunkt hat es bei beiden aber erst nach der letzten RTL-Szene. „Die beiden sind ein super Team“, findet Grass. Ihre Schlussfolgerung: „Fernsehen kann also gar nicht so oberflächlich sein“, sagt sie und lacht.

BODENSTÄNDIG: Neben Model- und TV-Jobs arbeitet Christian Grass immer noch als Pharmareferentin in Hannover. Quelle: Michael Wallmüller

Gibt es weitere Parallelen zur letzten Hannover-Kandidatin? Die 30-Jährige schüttelt den Kopf. „ Yeliz ist introvertiert, ich extrovertiert.“ Sie sei ehrlich, direkt, sage was sie denke – und erwarte Respekt. „Ich lass mir nicht die Butter vom Brot nehmen.“ Dabei bezeichnet sie ihren Wertekanon sogar selber als „leicht konservativ“. Zum Beispiel bei der Aufgabenteilung: „Ich koche gerne, ich putze gerne – auch für meinen Mann. Dafür hab ich keine Lust auf Rasenmäher und dreckige Finger am Grill.“

Angst vor Zickenkrieg hat Grass (in 15 Folgen der RTL-II-Soap „Schwestern“ spielte sie eine zickige Ärztin) bei 19 Konkurrentinnen nicht. „Das habe ich 2017 beim Miss-Germany-Camp erlebt. Ich weiß, wer ich bin“, sagt sie selbstsicher. Und zwar ein Harmoniemensch. Aber: „In Ausnahmesituationen kann es auch mal knallen.“

MIT SCHÄRPE: Christian Grass (Zweite von rechts) wurde 2017 Vize-Miss-Niedersachsen. Jessica Niebuhr (links) ist Dritte, Aleksandra Rogovic die Siegerin, Sylvia Hamacher teilt sich den zweiten Platz mit Grass. Quelle: NP, Neue Presse

Was die Pharmareferentin vom „ Bachelor“ erwartet? Grass grübelt kurz. „Ich bin ein sehr liebevoller, familiärer Mensch. Und suche jemanden, der mich auch ganz doll lieb hat.“ Wir drücken die Daumen, dass das klappt. Sollte sie am 2. Januar keine Rose bekommen, will sie kein Drama daraus machen. Denn an eines glaubt sie: „Alles ist Schicksal.“

Von Andrea Tratner