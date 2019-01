Hannover

Gut, dass der Polizeipräsident nur ein kleines Späßchen gemacht hat: „Entspannung? Kenne ich nicht. Ich bin immer angespannt“, sagte Volker Kluwe (62) der NP auf die Frage, wie er sich denn so locker macht. „Mein trautes Heim“, ergänzte er dann mit einem Augenzwinkern, „ohne Termindruck. Kommt leider nur selten vor.“ Dann tauscht er sein Amt gegen ein ganz anderen Beruf – Handwerker! Der Mann hat zuletzt tatsächlich Fußböden verlegt.

Den entspanntesten Teint hatten Harald Gehrung (52) und Nico Röger (31) – kein Wunder, beide waren auch gerade im Urlaub. Der Geschäftsführer von Radio ffn kommt gerade von einer Reise aus Australien zurück, Hannover-Concerts-Boss Röger verbrachte traumhafte drei Wochen auf der noch traumhafteren Insel Mauritius mit Familie und Freunden. Das Vorjahr bezeichnete Gehrung in seiner Ansprache an die gut 450 Gäste – es war rappelvoll im Sender – „alles andere als entspannt“ – die wirtschaftliche Situation war angespannt, die Zahl der Hörer auch nicht ganz so hoch wie in den Vorjahren. Deshalb würde der 52-Jährige 2018, um mit den Worten von Facebook zu sprechen, als „es ist kompliziert“ bezeichnen und gerne abhaken. Warum nicht? Neues Jahr, neue Ziele.

Ein tolles Urlaubsziel hatten Alexander Fürst zu Schaumbrg-Lippe (60) und seine Mahkameh Navabi (37) gerade – sie waren in Asien unterwegs, verbrachten traumhafte Zeit in Tokio und Schanghai. Und was die Entspannung angeht, wundert man sich nicht, dass die zwei ein Paar sind: „Musik entspannt uns am meisten.“ Wobei der 60-Jährige sich auch hin und wieder über einen „15-minütigen Militärschlaf“ freut.

Mit am meisten hatten sich die Gäste auf Dietmar Wischmeyer (61) gefreut, der in gewohnter Manier als „Günther, der Treckerfahrer“ vom Leder gezogen hat. Zielscheibe unter anderem Oberbürgermeister Stefan Schostok (54). „Der ist so langsam in seinen Entscheidungen, dass ihn neulich beinahe seine eigene zweite Amtszeit überholt hätte. Da wäre er vor Schreck beinahe zurückgetreten, kam sich aber selber im Flur entgegen und konnte sich gerade noch davon abhalte“, frotzelte er. Hatten alle gut lachen – nicht nur, weil der OB genau diesen Teil nicht gehört hatte, er traf nur einen klitzekleinen Augenblicke später bei ffn ein. Gar nicht da waren allerdings Innenminister Boris Pistorius (58) und seine Lebensgefährtin, Niedersachsens Migrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf (55).

Schade, denn es war ein echt launiger Abend mit Leckereien wie nepalesischem Reisflocken-Curry, Kokos-Cocktails und Annehmlichkeiten wie einer Thai-Massage für angespannte Schultern und Hände. Politiker-Kollege Uwe Schünemann (54) schaute vorbei, er entspannt übrigens am liebsten bei einem Krimi: „Ich gucke SOKO Leipzig“, so der CDU-Mann. Er findet die Sendung locker und hintergründig, außerdem kennt er die schöne Stadt im Osten.

Zu Hause freuten sich die Gäste dann garantiert weiter – als Gastgeschenk gab es Kuschelsocken und Glückskekse. Wenn das mal kein gelungener und vor allem entspannter gesellschaftlicher Start ins neue Jahr war!

Von MIrjana Cvjetkovic