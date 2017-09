JUNG UND FREI: Mike Singer kommt am 26. Oktober für ein Konzert auf die Capitol-Bühne.

Youtube-Star

So erobert Mike Singer die Herzen seiner Fans

Wenn er auf die Bühne tritt fallen Mädchen reihenweise in Ohnmacht: Mike Singer (17) ist ein Shooting-Star mit drei Millionen Followern auf seinen Social-Media-Kanälen. Für „The Lego Ninjago Movie“ (Kinostart am 21. September) hat er seinen Hit „Jung und frei“ umgetextet, am 26. Oktober singt er im Capitol (Schwarzer Bär). Die NP sprach mit ihm über seine „Mikinators“, das erste Album und seinen Lieblings-Ninja.