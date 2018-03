So eisern trainiert Sebastian Fobe seinen Körper

Leute

Auch wenn das Wetter noch im Wintermodus ist – der Sommer kommt, garantiert! Und das weiß auch Sebastian Fobe (33). Deshalb hält sich der ehemalige „Bachelorette“-Teilnehmer bei seinem Kumpel Claas Benk (35) in dessen Südstadt Studio fit.

Hannover. Da ist er ehrlich: „Ich bin immer fit, das ist doch mein Job. Schließlich bin ich Sporttrainer.“ So leicht lässt sich Sebastian Fobe (32) also nicht entlocken, was an seinem 1,94 Meter großen Körper wohl eine Problemzone sein könnte. „Jeder hat doch einen Punkt, an dem er sagt: Da geht es besser“, gesteht der Fitnesstrainer aber schließlich: „Die Beine sind bei mir immer ein Thema. Weil ich nun mal so groß bin.“

Während es dem „Bacholerette“-Anwärter von 2017 eher leicht fällt, seinen Oberkörper zu trainieren, „ist es schwer, auch an den Beinen Masse aufzubauen“. Deshalb versucht der 32-Jährige, so oft es geht, seinen Körper zu stählen. Neueste Anlaufstelle: das Studio „Gravity“ in der Südstadt, keine zehn Minuten von seiner Wohnung entfernt. Hier gibt Claas Benk (35) den Ton an, er sorgt seit Anfang Februar dafür, dass seine Kundschaft so richtig schwitzt – auch Sebastian Fobe. Als die NP die beiden bei einer Stunde aufsucht, quält Benk seinen Kumpel mit Core-Training (dient der Verbesserung der Körperstabilität und der Koordination) sowie mit Medizinbällen.

Saubere Ausführung muss sein

Mit Adleraugen schaut er sich die Bewegungsabläufe von Fobe an. Der Diplom-Sportlehrer muss aber gar nicht oft eingreifen, Fobe weiß eben auch, wie es geht. „Bei mir zählt erst die Technik und dann die Leistung. Lieber drei Wiederholungen weniger, dafür sauber ausgeführt“, erläutert Benk sein Konzept für das Geschäft an der Alten Döhrener Straße. Deshalb dürfen bei ihm auch maximal zwölf Leute in einen Kurs, „bei mehr Teilnehmern habe ich keine Chance, zu kon­trollieren und zu optimieren“. Während Fobe sich auf einer der beiden Trainingsflächen austobt, zählt Inhaber Benk seine Kurse auf: Gunning heißt einer, die Spezialität des 35-Jährigen: „Ein neues, effektives Workout, das auf den gesamten Körper ausgerichtet ist.“

Aber was sind denn „Animal Moves“? Er lacht: „Zurück zu den natürlichen Bewegungsformen, darum geht es.“ In der Praxis sieht das dann so aus: Teilnehmer bewegen sich etwa wie eine Eidechse ganz flach über dem Bo­den, „das ist richtig an­strengend“. Ein Problem sei nämlich, dass die Menschen heutzutage „immer mehr sitzen und viel von ihrer Beweglichkeit verloren haben“. Das will Benk wieder hervorrufen. Er hat – genauso wie Sebastian Fobe – mehrere Jahre im Aspria am Maschsee ge­arbeitet, dort haben die Sportfreaks sich auch kennengelernt. Der Sportlehrer weiß, was sich Trainierende wünschen: „Echte Betreuung. Ein Korrektiv, das trotzdem Druck macht und Motivation gibt.“

Eigentlich ist er der Trainer, hier trainiert er selbst

Von Letzterer hat Fobe eine Menge, bis zu fünfmal in der Woche trainiert der Mann, der immer noch als Single durch die Stadt läuft – die Richtige hat der Hüne mit dem kräftigen Bart noch nicht gefunden. An seinem Äu­ßeren dürfte es nicht liegen: Auch wenn das Shirt in der Trainingshose stecken bleibt, erahnt man, dass die Muckis am Bauch ordentlich knackig sind – und bleiben sollen. „Abgerechnet wird am Strand“, sagt er und lacht.

Dann kann der Sommer – oder wenigstens erst mal der Frühling – ja wirklich kommen. Wer noch Bedarf hat, schaut einfach bei Bootcamptrainer Claas Benk im „Gravity“ vorbei, eine Schnupperkarte gibt es für 45 Euro. Und mit ein bisschen Glück schwitzt man dort auch mit Sebastian Fobe.

Von Mirjana Cvjetkovic