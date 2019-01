Hannover

Sita Abellán (25) steht am 2. Februar im Club Pan in der Nordstadt am Plattenteller.

Frau Abellán, wie sind Sie eigentlich auf den Techno-Geschmack gekommen?

Ich habe Techno schon immer geliebt und was ich an dieser Musikrichtung besonders schätze, ist die „Welt“, die sie kreiert, und wohin sie mich transportiert, wenn ich diese Musik höre. Ich liebe es, bei Auftritten diese „Welt“ auf Menschen zu übertragen und sie zu teilen.

2019 soll ein spannendes Jahr für Sie werden. Warum?

Ich werde in diesem Jahr anfangen, meine eigene Musik zu produzieren. Das habe ich schon sehr lange vor, weil es mir ein Bedürfnis ist. Das Thema hat eine Dringlichkeit, die ich einfach erfüllen muss. Ich bin wirklich aufgeregt!

Musik ist nicht die einzige Weise, mit der Sie sich ausdrücken: Sie sind Trendsetterin, entwerfen Schmuck, machen Mode. Mit ihrer Kollektion „Techno Capitalism“ üben Sie gesellschaftliche Kritik. Worauf zielt die ab?

Ich drücke mich durch Mode und Musik aus, beides sind meine Leidenschaften. Ich möchte dabei frei sein, mich ohne Grenzen äußern. „Techno Capitalism“ war meine erste selbst entworfene Merchandise-Kollektion, die ich als Kritik sehe gegen das Internet, die sozialen Medien, den übermäßigen Konsum und diese total vernetzte Welt, in der wir heute leben.

Ihre Halskette hat Schlangenform – warum?

Die Schlange ist mein spirituelles Tier, mit dem ich mich verbunden fühle. Sie hat erstaunliche symbolische Bedeutungen – sowohl in der Bibel als auch in der Philosophie.

Sie jetten um die Welt, legen auf, spielen in Musikvideos von Rihanna mit, machen Modefotos von Kim Kardashian. Was hätten sie eigentlich gemacht, wenn all das nicht ihr Leben geworden wäre?

Ich hatte meine Vision und kann mir gar nicht vorstellen, etwas anderes zu tun.

EXTROVERTIERTE DAMEN UNTER SICH: Sita Abellán (links) mit Kim Kardashian. Quelle: Instagram/Sita Abellan

Sie legen Sonnabend bei uns in Hannover auf, lernen die Clubszene kennen. Was erwarten Sie?

Ich freue mich schon sehr darauf, ein Teil der Veranstaltungsreihe „EX!T“ zu sein und im Club Pan zu spielen. Ich habe mir mal angesehen, wer da so in der Vergangenheit aufgelegt hat – und bin wirklich begeistert.

Sita Abellán legt Sonnabend im Club Pan (Engelbosteler Damm 7) in der auf. Geöffnet ist ab 23 Uhr. Eintritt beträgt bis Mitternacht zehn, danach zwölf Euro.

Von Mirjana Cvjetkovic