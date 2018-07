Hannover

Es ist eine arglose Frage an die quirlige Frau, die einige Jahre Geschäftsführerin des Freundeskreises Hannover war: Die wichtigsten beruflichen Stationen? Gil Koebberling (56) atmet tief durch – und stellt die Gegenfrage: „Wie viel Zeit haben Sie?“

Koebberling sagt von sich selber: „Andere sammeln Briefmarken, ich sammle Lebenserfahrung“. Die Bayerin mit den wachen Augen ist wissbegierig, experimentierfreudig, neugierig. Nach dem Fachabitur hat sie Bauzeichnerin gelernt („ich war begeistert von Technik und Mathe“), hat dann umgesattelt auf medizinische Masseurin und in einer Fastenklinik gearbeitet. In den 80er Jahren half sie einem Freund beim Etikettieren von Olivenölflaschen – „und plötzlich war ich Assistentin beim Aufbau eines Biogroßhandels“, berichtet sie fröhlich.

Nächste Station: Erst Marktleiterin in einem 250 Quadratmeter großen Bio-Supermarkt, dann Inhaberin eines zwölf Quadratmeter großen Bioladen in einem hessischen Dorf. „Mit fast demselben Sortiment. Wir hatten zum Beispiel hundert Sorten Tee, nur drei Tage in der Woche offen – aber die Schlange reichte immer bis in den Garten.“ Der Mini-Shop war ein Treffpunkt – und mehr. „Netzwerken ist meine Leidenschaft“, sagt die 56-Jährige, der es mühelos gelingt, Menschen mitzureißen, Energie zu verströmen, Projekte anzuschieben.

2003 kam Koebberling nach Hannover

Ätherische Öle und ein Sortiment an Massagerollen waren ihre nächsten Geschäftsfelder, Koebberling zog einen Großhandel auf, organisierte mit großen Teams Wellness-Areale und Sonderschauen auf Messen, suchte nach Investoren – und machte, als diese sich überraschend zurückzogen, eine Beinahe-Bruchlandung. „Ich habe viel Geld verloren“, gibt sie zu. Sie konzentrierte sich dann auf ihre kleine Tochter (heute 17) – und orientierte sich neu.

2003 kam der Anruf eines Freundes, Koebberling sollte einige Wochen „Aufpasserin“ spielen für das leerstehende Gästehaus des Expoprojektes „Agenda 21“ auf dem Kronsberg. Füße stillhalten war keine Option für die Bayerin – sie baute ein Designhotel auf (das als Geheimtipp im „Merian“ landete), war drei Jahre Hotelchefin. Und verliebte sich in die Stadt, die fortan ihre Heimat bleiben sollte – „ich bin Hannover-verrückt“.

Am Kronsberg schloss sich auch für Koebberling ein Kreis – das Expo-Gelände hatte sie im Jahr 2000 nämlich siebenmal besucht. „Die ganze Welt an einem Ort, ein friedliches Treffen – das ist ein großes Geschenk für die Menschheit“, schwärmt sie. „Von Expos können wichtige Impulse ausgehen.“ Im Verein Exposeeum ist sie seit acht Jahren Mitglied, im April wurde sie zur neuen Vorsitzenden gewählt, sie will mit ihren Mitstreitern etwas bewegen. „Wir wollen nicht nur Verwalter des Vergangenen sein, sondern die Brücke zur Gegenwart und zur Zukunft schlagen“, sagt sie. Und formuliert ein großes Ziel: „Hannover kann Expo – die Stadt sollte sich um die Ausrichtung für das Jahr 2030 bewerben.“

Das Exposeeum Die erste Weltausstellung in Deutschland fand im Jahr 2000 in Hannover statt – sie dauerte 153 Tage und brannte tolle Erinnerungen in die Herzen vieler Menschen. Der Verein Exposeeum lädt an der Expo-Plaza dazu ein, in Nostalgie zu schwelgen. 22 Kilo schwere „Hannhocker“ stehen hier, Maskottchen Twipsy in vielen Variationen, ein maßstabsgetreues Modell des Geländes mit allen Pavillons. Man taucht wieder ein in die Welt von Big Tipi, Faust-Halle oder den Themenwelten von „Zukunft der Arbeit“ oder „Planet of Visions“. Der Verein Exposeeum wurde 2001 von 400 Personen gegründet, die das Erbe bewahren wollten. Es wurden Exponate gesammelt, wie der kunstvoll gestaltete thailändische Pavillon, alle Exemplare des damals in NP und HAZ erschienen „Expo-Journals“, Flaggen, Fotos und vieles mehr. Geöffnet ist das Exposseeum jeden Sonntag von elf bis 16 Uhr. Eintritt kostet 2,50 Euro, Kinder zahlen einen Euro. Eine Familienkarte kostet fünf Euro. www.expo2000.de

Koebberling, die schon an vielen Orten gelebt und gearbeitet hat, hat ihr Herz an Hannover verloren. Beim Stadt-Sender „h1“ hat sie ein Jahr lang ein tägliches Magazin moderiert – nachdem sie einen Workshop gemacht hatte, um ihre „Kamerascheu zu überwinden“. Sie arbeitete ein Jahr in der City GmbH, dann vier Jahre als Geschäftsführerin beim Freundeskreis Hannover. „600 neue Mitglieder, hunderte Veranstaltungen, viele neue Ideen“ – so lautet ihre persönliche Bilanz. Als der Verein sich 2017 neu positionierte, brach Koebberling wieder auf zu neuen Ufern – die Frau, die mal mit ihrer Firma zwei Millionen Mark Jahresumsatz gemacht hat, peitschte ein Wirtschafts-Kompaktstudium durch, gerade hat sie die letzte Prüfung bestanden. Und jetzt? „Ich bin offen für was Neues.“.

Zukunftsangst kennt sie nicht, denn Koebberling trainiert ihren „Zukunftsmuskel“. Man müsse Veränderungen annehmen, sich fitmachen dafür – „und immer wieder den Horizont erweitern“. Ihre Thesen dazu packt sie gerade in ein Buch. Und ist selbst das beste Beispiel.

Die Bayerin, die sich mehr als 50 Jahre „gegen Dirndl gewehrt hat“, schlüpfte vergangenes Jahr in die Tracht, um auf dem berühmten Münchner Oktoberfest Maßkrüge („ich schaffe acht Stück!“) zu schleppen. „Die härteste Zeit meines Lebens, aber eine ganz besondere Erfahrung, die ich nicht missen möchte“, sagt sie. Das Dirndl ist in Vorträgen ihr Symbol für Durchhaltevermögen, die Lust auf etwas Neues. „Jenseits des Gewohnten wartet das, was uns weiterbringt.“

Für Gil Koebberling dürfte das noch einiges sein.

