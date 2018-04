Helfen: Vicky Lala (rechts) und Gabriele Gräfin von Hardenberg bieten Trauerbewältigung an – Weiterleben heißt ihr Projekt.© Rainer-Dröse

Leute

Sie wollen Trauernden beim Weiterleben helfen

Mit ihrer Freundin Gabriele Gräfin von Hardenberg hat sie in Hannover ein Netzwerk geschaffen, das Trauernden in ihrer Verzweiflung hilft: Vicky Palmieri-Lala (41) und von Hardenberg wissen beide, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren. Auch darum engagiert sich die Frau von 96-Legende Altin Lala (42) in der Gemeinschaft „Weiter leben“.