Sie spielt die größte Rolle ihres Lebens

Drehbücher schreiben und in Rollen schlüpfen – das hat Nermin Avlar (42) schon als Kind gern gemacht. Heute macht sie nicht nur selbst Filme, sie unterrichtet auch Schauspiel an der „Stagecoach“.

Hannover. Aufgeben? Dieser Begriff kommt im Wortschatz von Nermin Avlar (42) gar nicht erst vor. In der Theater-AG nicht gleich eine Sprechrolle ergattert? Hat sie in der Schule nicht daran gehindert, dranzubleiben. Fehler in der Rechtschreibung? Drehbücher hat sie trotzdem verfasst. Einen Kurzfilm bei Filmfestspielen einreichen? Macht die 42-Jährige auch weiterhin – selbst wenn ihr Fünfeinhalbminüter „Tufula“ bei der diesjährigen Berlinale keinen Preis gewonnen hat.

Die Filmemacherin lässt sich von ihrem Weg nicht abbringen, darin hat sie auch Dieter Kosslick (69) be­stärkt: „Er hat Begabung und Potenzial gesehen, mir ge­sagt, ich soll weiterkämpfen“, erzählt die Regisseurin von der Begegnung mit dem Berlinale-Direktor. Der hatte Avlar und ein Dutzend Kinder kürzlich nach Berlin eingeladen und mit den Filmschaffenden eine Stunde lang über die Branche geplaudert. Die Hannoveranerin arbeitet nämlich hauptsächlich mit Kindern – die unterrichtet sie in Sachen Schauspielerei an der 2016 von ihr gegründeten Schule „Stagecoach Hannover“ und drehte mit ihnen bereits so einige Filme.

So wie am vergangenen Wochenende: Da entstand ihr neuester filmischer Streich – „Der Steg“. Zwei Tage lang war die Crew unterwegs, in einem Altenheim in der Südstadt sowie am Südufer des Maschsees realisierte sie den nächsten Kurzfilm. „Es geht um eine demenzkranke Oma, die sich nichts sehnlicher wünscht, als ihre Jugendliebe Harald wiederzutreffen“, um­reißt Avlar die Geschichte. Die Seniorin büxt mit Hilfe ihres Enkelsohns aus ihrer Pflegeeinrichtung aus, in einer Traumwelt entstehen Rückblicke in das Jahr 1945.

„Die Kinder und ich haben den Film gemeinsam erarbeitet“, erläutert Avlar, als die NP sie und einige Schüler im Turn-Klubb zu Hannover an der Maschstraße besucht. In den Räumlichkeiten gibt sie ihren Unterricht und Workshops, hier werden Drehbücher geplant, Kosten er­örtert, die schauspielerische Umsetzung eingeübt. „Wir arbeiten immer auf Projekte hin“, erklärt Avlar. Im vergangenen Sommer haben sie die Musikkomödie „Mamma Mia!“ als Show im Lister Turm aufgeführt, als Nächstes ist ein Remake von „La La Land“ geplant, wenn alles läuft wie gedacht – vielleicht sogar mit Premiere im Lindener Apollo-Kino.

Avlar hat keine eigenen Kinder. „Meine Kinder sind meine Schüler“, sagt sie und lacht. Ihr ist es wichtig, dass sie ein gesundes Selbstwertgefühl mit ins Leben nehmen, keine Unterschiede un­tereinander machen, zusammenhalten: „All das lässt sich ganz wunderbar mit Hilfe von Schauspielerei erlernen.“

Einige ihrer Kursteilnehmer sind schon länger dabei und haben in größeren Produktionen Erfahrungen gesammelt – Luk Slomka (13) zum Beispiel. Der Sohn von Fußballtrainer Mirko Slomka (50) nimmt schon länger Unterricht und stand in der Komödie „Unter deutschen Betten“ mit Veronica Ferres (52) vor der Kamera. „Da habe ich einen reichen, schnöseligen Jungen ge­spielt“, erzählt er über den Film, der 2016 in München gedreht wurde. Dem 13-Jährigen ist es mit dem Beruf ernst: „Schauspieler zu sein, wäre schon mein Traum.“

Ein Traum, den Coach Nermin Avlar auch bei den anderen Kindern wie Roya (12), Leana (12), Henri (6) und Mira (7) befeuert. Weil aufgeben keine Alternative ist.