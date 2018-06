Hannover

Wenn sie mit einem satten „Plopp“ den Deckel vom Weckglas löst, erfüllt der würzige Geruch den Raum der Kochschule. Hanimsah Ates (45) schnuppert, kräuselt die Nase, nickt zufrieden – das Kimchi, das sie mit Chinakohl, Ingwerscheiben und Chiliflocken vor zwei Tagen angesetzt hat, muss noch einige Zeit ruhen, riecht aber vielversprechend. „Gemüse zu fermentieren ist derzeit total angesagt, es gibt kaum etwas Gesünderes“, weiß die Besitzerin der „Plant Based Kochschule“ im Klagesmarkt-Neubau. In weiteren Weckgläsern liegen Möhrenscheiben und Kirschtomaten in Salzlake, das Prinzip der Milchsäuregärung wird traditionell in der koreanischen Küche verwendet.

Ates ernährt sich vegan, in ihrer „pflanzenbasierten“ Kochschule verzichtet sie auf tierische Produkte. Aber auch auf Soja. „Das ist ein hochindustriell verarbeitetes Produkt – und wird auch unter Veganern kritisch diskutiert“, weiß sie. Alternativen gebe es genügend. „Mandelmilch zum Beispiel. Die kann man mit einem Hochleistungsmixer sogar selber herstellen.“

Ates stammt aus dem Südosten der Türkei, ihre Erinnerung an die Kindheit: „Fleisch gab es nur alle paar Monate – das war ein Fest.“ Mit neun Jahren folgt die Familie mit sieben Kindern dem Vater nach Hannover, Ates macht an der IGS Linden Abitur, studiert Sozialwissenschaften und BWL, hat einen guten Job bei der Handwerkskammer in Hamburg. „Auf meinem Weg zur Arbeit kam ich immer an einer Kochschule vorbei“, erinnert sie sich. Eines Tages wird per Aushang eine Assistentin gesucht.

„Ich habe schon immer gerne gekocht und mich mit Lebensmitteln beschäftigt“, erzählt die 45-Jährige, die neben dem Vollzeitjob in der „Schlemmerschule“ anheuert, in ihrer Freizeit Gäste begrüßt, dreckiges Geschirr abräumt, der Chefin zur Hand geht. „Aber irgendwann haben wir die Rollen umgedreht – ich gab einen orientalischen Kochkurz“, berichtet sie mit glänzenden Augen. Linsensuppe, Spinatsalat mit Granatapfelvinaigrette, Humus, ein Tajine-Gericht. Und ein neues Lebensziel.

„Meine eigene Kochschule sollte in der Heimat Hannover sein, Hamburg habe ich mit Tränen in den Augen verlassen.“ Die fünf Meter hohen, lichtdurchfluteten Räume im Neubau am Klagesmarkt, in denen Ates seit November unterrichtet, sind aber die Belohnung dafür. Sie biss sich durch Bau- und Hygienevorschriften, kontaktierte Händler, entwickelte ihre Handschrift für Kurse. „Nur Bio-Produkte, Gewürze aus dem Reformhaus, alte Zutaten wie Essigbaumbeeren“, zählt sie auf. Und räumt mit einem Klischee auf: „Vegan ist nicht automatisch gesund.“ Mit Hülsenfrüchten müsse man das fehlende Eiweiß ersetzen, sie selbst ergänze das Vitamin-B12-Defizit mit Tabletten.

Wann genau sie auf vegane Ernährung umschwenkte, kann sie nicht mehr sagen – „es war ein fließender Prozess“. Der letzte Schritt war, auf Käse zu verzichten. „Aber damit meine ich nicht Gouda, sondern guten Rohmilchkäse und Blauschimmel“, sagt die Frau, die während des Studiums zwei Semester in Frankreich gelebt hat, mit einem wohligen Seufzer. Aber auch Milch und Eier stammten eben häufig aus Massentierhaltung. „Heute kann ich es sogar riechen, wenn in einem Produkt Eier verarbeitet sind.“

Gespür für Lebensmittel und Gewürze will sie auch den Kursteilnehmern vermitteln. „Viele tun sich mit der richtigen Dosierung schwer, sie wollen am liebsten ganz konkrete Mengenangaben. Ich rate dann: kosten, probieren, abschmecken – die Balance aus Salz, Bitterstoffen, Süße und Säure findet man dann.“

„Plant Based Kochschule“, Am Klagesmarkt 50, Telefon 0511/35 35 79 12. Hanimsah Ates bietet Stilrichtungen von orientalisch bis mexikanisch an, von Burger bis Sushi. Ein Vier-Stunden-Kurs kostet inklusive Getränke 89 Euro. Mehr unter: www.plantbasedkochschule.de

Von Andrea Tratner