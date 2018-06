Hannover

Hier eine Spitzentischdecke, da ein Holzstuhl, dort eine Kristallvase. Bei Sonay Hardt (42) hat die vermeintliche Unordnung System: „Mein Baby, mein Chaos“, scherzt sie. Seit fünf Jahren führt sie den Vintage-Laden „Elfie & Ignaz“ in der Oberstraße 8 in der Nordstadt.

Die Vintage-Verliebte ist gelernte Malerin und Lackiererin. „Ich habe, bevor ich zu diesem Laden kam, in meinem Atelier Möbel aufgearbeitet. Inzwischen mache ich alles, wonach mir gerade ist.“ Die 42-Jährige dekoriert bald eine Hochzeit im Vintage-Stil. Dafür ist sie seit November dabei, alte Bücher mit Spitze zu bekleben, Porzellankannen in Vasen für Wildblumen zu verwandeln, Stühle zu lackieren und aufzuarbeiten – ganz schön viel Arbeit. „Es macht einfach einen riesigen Spaß“, sagt Hardt.

Mit 15 Jahren betrat sie erstmals einen Vintage-Laden. „Ich sagte mir, wenn ich groß bin, dann will ich genau das machen.“ Die Möbel und Kleidung für „Elfie & Ignaz“ kauft sie selber ein, bekommt sie von Haushaltsauflösungen oder Stammkunden. „Ich habe ein altes Hochzeitskleid von einer 93-jährigen Kundin gekauft. Sie hatte das von ihrer Großmutter. So was ist wirklich sehr schön“, erzählt Hardt. Sie selbst trägt auch nur Vintage-Kleidung – und ist zuhause genau so eingerichtet. „Als meine Neffen vor kurzem da waren, sagten sie, dass es bei mir wie im Museum aussieht.“

Jeanshosen aus den 80er und 90er Jahren, Herrenblousons, die Frauen gerne kaufen und in Übergröße tragen – es gibt eine große Vielfalt in ihrem Geschäft, in dem sie alles nach Farben, nicht nach Größen sortiert. Doch warum überhaupt „Elfie & Ignaz“? Die Hannoveranerin erzählt: „Ich habe früher beim Möbel-Restaurieren viel mit Glitzerstaub gearbeitet und war immer von Gold umgeben, das hing mir immer in den Haaren. Darum war ich für alle die Elfe. Mein Freund Yavuz Cobanli (39) wird von allen Ignaz genannt.“ Der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann arbeitete früher viel als Türsteher, inzwischen ist er überwiegend im Möbellager tätig, seine Freundin oben im Laden. Arbeitsteilung, die funktioniert. „Er ist mir eine große Hilfe“, so Sonay Hardt.

Auch eine Aufgabe, die der Vintage-Fan gerade gemeistert hat: Ein Hostel einzurichten. Am Volgersweg nahe des Hauptbahnhofs hat sie das „Old Printing House“ gestaltet. „Die Arbeiter hatten mich schon für verrückt gehalten, weil ich die Betonträger im Flur habe freilegen lassen“, erinnert sie sich. Auch hier: alles Vintage. Die Kopfteile der Betten hat sie aus alten Türen gefertigt. Vier Monate hat die Malerin dort gearbeitet, vorher wochenlang Ideen gesammelt.

Eigentlich macht Sonay Hardt aber etwas ganz anderes – nämlich ihren Secondhand-Laden nahe des Engelbostler Damms zu betreiben. „Alltag gibt es nicht, jeder Tag ist anders“, gibt sie zu. Das gefällt ihr aber auch so. In ihrem Laden hat sie Deko, Kleidung, Schuhe, Accessoires – und im Kelleratelier, nur wenige Meter entfernt, eben auch Möbel. Ihre Kunden beschreibt die 42-Jährige als „interessant und ausgewählt“. Ihr Motto für „Elfie & Ignaz“: „Hier gibt es alles, was ich persönlich auch gut finde.“ Im Möbellager (im Hinterhof in der Oberstraße) organisiert Hardt am 11. August eine Vintage-Modenschau – es ist bereits ihre fünfte. Tickets gibt es über die „Elfie & Ignaz“-Facebook-Seite. Das Laufsteg-Spektakel hat nur einen Haken: Dafür muss Hardt das Möbellager aufräumen. Und sich vorübergehend von ihrem geliebten Chaos trennen.

Von Karina Hörmann