IN DER HEIMAT: Stephanie Baczyk am Maschsee. Im Hintergrund: das Stadion. Um ihren Hals: der 96-Schal.

© Nancy Heusel

Sie ist die Fußballstimme von Hannover

Sie wuchs in Garbsen auf, machte ihre Ausbildung in Hannover, in Berlin begann ihre steile Karriere in einer Männerdomäne: Stephanie Baczyk (30) kommentierte schon Länderspiele der Frauennationalmannschaft vor einem Millionenpublikum. Mit der NP sprach sie über ihren Traumjob, die Heimat und ihren Lieblingsverein.