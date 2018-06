Hannover

Es war ein Sonnabend im Sommer 2014, als Volker Reckhoff (50) folgende Anzeige in der Neuen Presse las: „Rüstiger Rentner für Stegarbeiten gesucht.“ Der Bundeswehr-Pilot und leidenschaftliche Segler war zwar nicht im Rentenalter, aber auf der Suche nach einem Nebenjob – und heuerte bei der Segelschule mit Bootsverleih am Nordufer des Maschsees an. „Anfangs habe ich hier den Steg geschrubbt, aber ich erwies mich schnell als überqualifiziert“, sagt Reckhoff und lacht.

Bald stellte sich heraus, dass der Vorbesitzer, der tatsächlich im Rentenalter war, einen Nachfolger suchte. Reckhoff schlug seiner Partnerin vor, zuzugreifen. Die war mehr als skeptisch. „Eine Segelschule mit Bootsverleih zu übernehmen – ich dachte: Der spinnt doch“, erinnert sich Susanne Flohr (50). Doch ihr Liebster überzeugte sie, „das hätte ich nie für möglich gehalten“, sagt Flohr, die einen Full-Time-Job als Einkäuferin und Abteilungsleiterin bei Mäntelhaus Kaiser hat. Gut ein Jahr lang verhandelten die beiden mit der Stadt über einen Pachtvertrag, am 1. Januar 2016 be­gannen sie als neue Betreiber der idyllischen und maritimen Station am Nordufer.

An der es jede Menge zu tun gab. 37 Jahre lang hatte der Vorbesitzer die Segelschule geführt und am Ende nichts mehr investiert. „Der Blick auf den See war durch Container verbaut, die Ru­derboote waren fast 30 Jahre alt, Küche und Toilette mussten neu gemacht werden“, sagt Susanne Flohr.

Maritim: Paula Erchinger (15) mit einem Hoody aus der neuen Kollektion.

Die neuen Pächter stellten Strandkörbe und Pflanzenkübel auf, engagierten „Steg-Kids“, die den Kunden beim Aussteigen halfen, renovierten den Steg und trennten sich von den Ruderbooten – in diesem Jahr kommt ein neues, nächstes Jahr sind es sechs. Reckhoff kündigte bei der Bundeswehr und stieg voll am Maschsee ein, Flohr packt an ihren freien Tagen und nach Feierabend mit an.

„Das ist kein Stress, für mich ist das der Ort, an dem ich runterkomme“, sagt die 50-Jährige mit Blick auf den Steg, die 24 Tret- und 16 Segelboote – ihre anfängliche Skepsis ist längst passé. Stattdessen hat sie der Ort zu einer neuen Idee inspiriert: Mit ihrer Freundin und Kollegin Kiki Flöge (46) hat Flohr eine Hoody-Kollektion de­signt. „Es gab hier keine tollen Maschsee-Souvernirs, und Hoodys sind sehr angesagt“, weiß die Modeexpertin.

Die Kapuzenpullis (59,90 bis 69,90 Euro) in kräftigen Farben tragen Prints wie „Heimathafen“, „Ahoi“ oder „Ankerbraut“ und haben dank Instagram bereits weltweit Interesse geweckt. „Wir hatten schon Bestellungen aus Michigan, Barcelona und der Schweiz“, freut sich Flohr. Nun tüftelt sie mit Reckhoff an der Idee, einen Online-Shop zu eröffnen und das Sortiment um T-Shirts oder Taschen aus Segelstoff zu erweitern. Der Maschsee ist ihr Heimathafen geworden. Oder wie Volker Reckhoff es ausdrückt: „Wir haben einen der schönsten Jobs in Hannover.“

Von Julia Braun