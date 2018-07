Hannover

„Eine dumpfe Detonation riss die Gäste, Bewohner und Anwohner des Dorfhotels in Rantum in der Nacht aus dem Schlaf“ – mit diesem Satz beginnt der Roman „Syltleuchten“ (Gmeiner, 275 Seiten, zwölf Euro) von Autorin Sibylle Narberhaus (50). Die Garbsenerin, eigentlich gebürtig aus Frankfurt, kann sich noch genau an den Moment erinnern, als sie 2017 ihr Romandebüt in den Händen hielt. „Ich war so aufgeregt, als der Karton ankam. Überall hatte ich Gänsehaut.“

Inzwischen hat Sibylle Narberhaus ihren dritten Roman veröffentlicht – ab dem 4. Juli gibt es die Fortsetzung „Syltstille“ (Gmeiner, 347 Seiten, 13 Euro) zu kaufen. „Das ist immer noch sehr fremd für mich, aber der Sprung hat sich gelohnt.“ Dabei wollte die 50-Jährige ihre Buchideen ursprünglich gar nicht an einen Verlag schicken. Vor etwa eineinhalb Jahren war die Versicherungskauffrau krankgeschrieben Zuhause. Diagnose: Burnout. „Ich fing an zu schreiben, aber nach 30 Seiten war ich fertig. Etwas kurz für ein Buch“, scherzt sie rückblickend. „Doch das Buch ist gewachsen. Die Geschichte wurde größer.“ Schreiben half Narberhaus bei der Heilung – und sie hatte „wahnsinnig viel Spaß“ dabei.

Ende 2019 erscheint ein weiterer Teil der Sylt-Reihe

Narberhaus’ Geschichten spielen auf Sylt. „Vor drei Jahren bin ich in Morsum spazieren gegangen und habe ein schönes Haus gesehen. Da fing ich an, in meinem Kopf die Geschichte zu spinnen.“ Doch ihr war damals schon klar: „Es ist wie ein Sechser im Lotto, einen Verlag zu finden.“ Narberhaus war unsicher, fühlte sich nicht gut genug. „Eine Freundin sagte: Mehr als ablehnen können sie nicht.“ Und diese Freundin behielt Recht – fünf Verlage sagten zu. „Witzig ist, dass diese ursprüngliche Geschichte aber erst Ende nächsten Jahres erscheint – Teil drei ist dann eben die Vorgeschichte meiner Hauptfigur.“ Ihre Heldin ist Landschaftsarchitektin Anna Bergmann, die immer wieder auf Sylt in Kriminalfälle verwickelt wird.

Die Nordseeinsel ist Naberhaus’ Lieblingsschauplatz – auch ihr Krimi „Mittsommernachtsangst“ (Acabus, 320 Seiten, 14 Euro), der nicht zur Bergmann-Reihe gehört, spielt dort. „Als Schülerin war ich oft mit meiner Tante und meiner Oma dort. Ich habe für diese Insel eine Leidenschaft entwickelt. Das Watt, die Dünen, die See – die Landschaft ist wundervoll.“ Am liebsten ist die Autorin im Winter auf Sylt. „Wenn ich im Nebel spazieren gehe, kann ich meine Gedanken laufen lassen.“

Zu gerne würde Narberhaus vom Schreiben leben können, „aber das wünscht sich doch jeder Autor“. In Teilzeit arbeitet sie immer noch bei der Versicherung, nach Feierabend schreibt sie meist gar nicht – dafür an freien Tagen umso mehr. Als Kind hatte sie schon viel gelesen, ihr Lieblingsfach in der Schule war Deutsch, aber „mir fehlte der Mut“. Nun hat sie den Mut und setzt ihre Leidenschaft um. Ursprünglich lag diese aber ganz wo anders. „Ich wollte mal Tänzerin werden, bin aber froh, dass das nicht geklappt hat.“ Sie tanzte viele Jahre Ballett, aber ihr Rücken machte immer wieder Probleme. Erst vor kurzem hatte Narberhaus wieder einen Bandscheibenvorfall.

Narberhaus liest aus ihrem Krimi am 27. Juli in Garbsen

Inzwischen geht es ihr wieder besser, sie schreibt gerade an einem Exposé, das sie in drei Monaten abgeben muss – für die Frankfurter Buchmesse. Ende 2019 erscheint dann der nächste Teil der Sylt-Reihe. Ein Ende ist das aber nicht für Sibylle Narberhaus. In ihrem kleinen Notizbuch in der Handtasche hat sie mit Bleistift bereits neue Notizen gemacht – es können also noch mehr Syltbücher kommen.

Tipp: Sibylle Narberhaus liest am Freitag, 27. Juli, erstmals aus ihrem neuen Buch „Syltstille“. Bei „Tenne auf Homeyers Hof“, Frielinger Straße 12, Garbsen. Los geht um 19 Uhr, ab 18 Uhr gibt es Kleinigkeiten zu Essen. Der Eintritt ist frei.

Von Karina Hörmann