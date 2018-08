Hannover

Sie hat geschafft, wovon jedes Jahr tausende junge Frauen träumen – spätestens seit 2006, als Heidi Klum (45) begann, Models für ihre TV-Show zu suchen: Stefanie Waldhoff (43) arbeitet erfolgreich als Model. Und in Hannover ist sie vor 15 Jahren für ihren ersten Job entdeckt worden.

„Ich habe damals für einen Fotografen als Mediengestalterin gearbeitet“, erzählt Waldhoff, als sie im Lokal 11 a am Küchengarten in Linden sitzt und am Latte Macchiato nippt. Sie hatte zunächst die Fachoberschule Gestaltung besucht und anschließend eine Ausbildung zur Mediengestalterin abgeschlossen, als eine Freundin sie ansprach, die für eine Werbeagentur arbeitete. „Sie wusste, dass ein Fotograf für eine Versicherung Models suchte und sie hat mich gefragt, ob ich zum Casting kommen möchte.“ Stefanie Waldhoff wollte. Und bekam den Job. Es sollte nicht der einzige bleiben.

Also entschied sie sich dafür, sich selbstständig zu machen. Sie bewarb sich bei der Künstlervermittlung der Agentur für Arbeit, die Models provisionsfrei vermittelt. Sie bekam auch einen Gründerzuschuss, weil sie sich ja selbstständig gemacht hatte. „Das war am Anfang wichtig“, erzählt sie, „du brauchst eine Anlaufzeit, bis du dir ein Netz aus Agenturen, Kunden, Kontakten aufgebaut hast und von dem Job leben kannst.“ Sie wohnte zu der Zeit in vielen WGs, „zehnmal bin ich bestimmt umgezogen“, sagt sie und lacht. Wo in Hannover sie sich am wohlsten gefühlt habe? „In Linden“, antwortet sie prompt, „hier fand ich’s immer so entspannt, so bunt, so lebendig und multikulturell. Linden war vom Charakter her für mich immer wie eine kleine Stadt in der Stadt. Das war meins.“

Und dort baute sie auch ihre Firma auf. Mit einer Geschäftspartnerin gründete sie 2006 eine Modelagentur, die bis 2011 in Linden beheimatet war. „Damals gab es keine entsprechende Agentur in Hannover, wir dachten, das passt gut.“ Und es lief auch gut. Bis Stefanie Waldhoff schwanger wurde und sich nicht sicher war, ob sie als Mutter würde Agenturchefin bleiben können. Mit ihrer Geschäftspartnerin entschied sie, die Model-Kartei abzugeben.

Ein Model? Schwanger? Welche Auswirkungen hat das auf den Job? „Ich war gespannt“, gibt die 43-Jährige zu. „Ich habe auf Anfragen gehofft, die für Schwangere passen.“ Die kamen auch. Für Ultraschallgeräte zum Beispiel. Und als ihre Tochter auf der Welt war, gab es ein Shooting mit dem Baby. Ein Jahr Elternzeit hatte sie sich selbst gegeben. „Ich hatte 30 Kilo in der Schwangerschaft zugenommen, die gingen schnell wieder weg“, verrät sie, „aber das Jahr habe ich gebraucht, um mich vor der Kamera wieder wohl zu fühlen.“ Dann startete sie wieder durch: neue Fotos, neue Jobs.

Stefanie Waldhoff ist zum Beispiel zu sehen in der Werbung von Adler-Modemärkte, Chefkoch oder Vagisan (läuft weltweit). Und sie hat auch schon für Kunden gearbeitet wie Melitta, Rougette Ofenkäse, „WC Frisch“, den Heidepark oder das Dänische Bettenlager. Sie wird gebucht für Fotoshootings oder Werbedrehs. Dafür fliegt sie schon mal ins südafrikanische Kapstadt, reist in die Schweiz, meist aber nach Hamburg.

Werbemodel nennt man das. Laufstegarbeit? „Ist nicht meins“, winkt Stefanie Waldhoff ab, „mich reizt, dass ich für die Werbung in verschiedene Rollen schlüpfe, verschiedene Typen spiele. Mal verwandle ich mich in eine Köchin, dann in eine Krankenschwester, eine Ärztin, Steuerberaterin, Gärtnerin oder Mutter, das macht mir Spaß.“ Und: Die Konfektionsgröße spielt nicht so eine große Rolle wie auf dem Laufsteg. „Als Werbemodel brauchst du nicht Größe 36. Und du kannst den Job viel länger ausüben.“

Vor allem die sogenannten Silver oder Best Ager Models sind gefragt, Models jenseits der 40. Früher wären sie aus dem Geschäft längst raus gewesen. Heute altert die Gesellschaft, also altern die Werbevorbilder mit.

Es ist kein geregeltes Einkommen, das ein Model verdient. Zahlen mag Waldhoff nicht nennen. Es spielten zu viele Faktoren eine Rolle, wenn der Preis für ein Model bemessen wird: Handelt es sich um einen Anfänger? Einen Profi? Werden die Fotos oder der Spot national oder international verwendet? Und wie viele Aufträge bekommt man überhaupt? „Es gibt Phasen, da scheint jedes Casting zu klappen“, beschreibt sie, „dann läuft kaum etwas.“

Wenn Zusagen kommen, passiert das oft sehr kurzfristig. Kurz vor der Abfahrt zum Gespräch mit der NP hatte morgens in Wienhausen bei Celle eine Agentur angerufen – dort lebt Waldhoff. Sie fragte für einen Auftrag an, bei dem es am Tag darauf zur Anprobe, noch einen Tag später zum Dreh gehen sollte. Die Entscheidung sollte gegen Abend fallen. „Das ist typisch“, weiß das Model. „Du musst flexibel sein.“ Ohne ihre Eltern könnte sie die Arbeit nicht ausüben. Denn wenn Waldhoff unerwartet zu einem Shooting muss, übernehmen die Großeltern ihre Enkeltochter – auch über Nacht.

Ach ja: „Germany’s Next Topmodel“ mit Heidi Klum hat Stefanie Waldhoff zu Beginn übrigens gern gesehen. „Das war zu unserer Agenturzeit“, erzählt sie und lacht. „Da haben sich meine Geschäftspartnerin und ich die ganze Woche drauf gefreut. Inzwischen finde ich das Format abgenutzt, es wiederholt sich zu sehr.“ Und außerdem will sie ja kein Model mehr werden, sie ist längst eins. Oder besser: ein „Modell“. Sie spricht den Beruf deutsch aus.

