Gekonnt ist halt gekonnt: Sie verschränkt die Arme vor der Brust, neigt ihren Kopf – mal nach rechts, mal nach links. Sie guckt ernst, dann lächelt sie, und der Blick ist immer eines: herausfordernd. Selina Shirin Hinzmann (19) weiß, wie sie bei dem NP-Fotografen beim flotten Foto-Shooting vorm Hauptbahnhof ankommt. Aber nicht nur bei ihm: Die Schülerin hat bei der sogenannten „Chair Challenge“ bei „X Factor“ die Juroren von den Stühlen gehauen: „Endlich kommt hier mal ’ne richtig Gute auf die Bühne!“, lobte sie Sido (37) gestern Abend, nachdem die 19-Jährige den Hit „Je ne parle pas français“ von Namika (27) in der Casting-Show bei Sky performt hatte.

Hinzmann selbst hat die positive Resonanz überrascht, „die Audition zuvor war ja nicht so gut. Deshalb freue ich mich wirklich sehr.“ Mit dem Auftritt ist die Sängerin nun übrigens auch für die Live-Shows, die ab jetzt folgen, gesetzt: „Ich weiß, dass ich es kann. Ich weiß auch, dass ich besser singen kann, als ich bisher gezeigt habe“, resümiert sie selbstkritisch ihren Auftritt, „ich muss einfach nur noch besser darauf achten, wie ich mit meiner Nervosität umgehe.“

Sie versucht, ihre Nervosität zu bändigen

Die Aufregung, die sich bei ihr nämlich breitmacht, ist eine negative: „Leider. Denn wenn du zulässt, dass du so nervös bist, dann schlägt sich das auch auf die Stimme nieder.“ Dass sie vor dem Auftritt Herzklopfen hat, findet sie okay und auch wichtig. Nur beim Performen eben, da kann sie es gar nicht gebrauchen, zu nervös zu sein. „Ich helfe mir mit simplen Ge­sangsübungen, das macht die Stimme lockerer“, verrät sie der NP beim Kakao auf der Terrasse des Kaiserhofs ihren Beruhigungstrick. Seit gut zwei Jahren nimmt sie Unterricht, ist einmal in der Woche in der Gesangschule „CK Voice Lessons“ von Carl Keaton junior (48) in Herrenhausen.

Dass Hinzmann tanzen kann, hat sie vor Jahren bei „Got to Dance“ ja schon bewiesen. „Ich will aber, dass mehr als das hängen bleibt“, hat sie sich vorgenommen, „ich möchte zeigen, dass ich stehen bleiben und trotzdem gut singen kann.“ Was der Vollblutkünstlerin sicher nicht leicht fällt: Hört sie irgendwo Musik, die sie an­spricht, muss sie sich dazu auch einfach bewegen, das kommt von ganz allein.

In Jogginghose und T-Shirt in die Finalshows

Musik als Wohlfühlfaktor, eine Leidenschaft, die sie in sich trägt. Apropos tragen: Wonach sucht sie eigentlich die Klamotten für die Shows aus? „Ganz einfach: bloß irgendwas, in dem ich mich wohlfühle. Nicht, dass ich noch aufgeregter bin!“, sagt sie lachend. Also entscheidet sie sich am liebsten für „Jogginghose und Shirt“.

Glaubt sie denn, dass sie die Show gewinnen kann? Sie lacht, setzt zur Antwort an, lacht wieder. „Also ich muss ja realistisch sein: Ich glaube es nicht.“ Sie überlegt kurz: „Eigentlich bin ich ja ganz froh, dass ich die erste Audition verkackt habe und mich danach steigern konnte. Es heißt ja, man soll von Show zu Show besser werden.“

Hinzmann hat übrigens große Stützen, die ihr in dieser aufregenden Zeit Kraft geben: ihren Freund Patrick (28) sowie Freunde und Familie. „Ich bin viel gelassener, wenn Patrick dabei ist. Ich kann dann einfach mehr rausholen.“ Und auch die Inhalte, die ihr beim Büffeln fürs Fach-Abi – die Schülerin hat Schwerpunkt Sozialpädagogik – so unterkommen, helfen: „Es gelingt mir, einfach lockerer mit den Dingen und mit den Menschen um­zugehen.“ Was meint sie da­mit konkret? „Krasses Konkurrenzdenken zum Beispiel. Das finde ich nicht gut. Jeder sollte einfach nur seine Kunst zeigen können.“ In dieser Hinsicht hat Hinzmann doch schon jede Menge „X Factor“ – weiter so!

Selina Shirin Hinzmann ist am 5. Oktober in der ersten Live-Show von „X Factor“ ab 20.15 Uhr bei Sky zu sehen, zwölf Kandidaten sind noch im Rennen.

Von Mirjana Cvjetkovic