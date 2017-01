Portät

Familienfotos sind von gestern! Tim Sven Jagla (41) erstellt 3-D-Drucke von Menschen im Maßstab 1:10 – und hält so Erinnerungen für die Ewigkeit fest. Dabei war die Geschenkidee für den Ex-Piloten eher eine Notlösung.

Hannover. Seine Firma ist sein Baby, das ist schnell klar. Wenn Tim Sven Jagla (41) über Nanos spricht, funkeln seine Augen und ein breites Lächeln erhellt sein Gesicht. „Meine Vision war es, einmal an einem Klavier zu sitzen, auf dem meine Familie in klein steht“, erinnert sich der 41-Jährige. Deswegen gründete er vor rund drei Jahren seine eigene Firma – um besondere Momente des Lebens in 3 D festzuhalten.

Doch der Einfall, der sich zu einer einzigartigen Geschenkidee entwickeln sollte, entstand aus der Not heraus: „Ich habe als Pilot gearbeitet, habe meinen Job sehr geliebt.“ Doch mit Ende zwanzig wurde er schwer krank und musste den Beruf aufgeben: „Dabei hatte ich so hart dafür gearbeitet.“ Während er davon erzählt, wirkt er gefasst. Doch damals zerplatzte sein großer Traum.

Davon ließ er sich nicht unterkriegen. 2005 fing er an, für die italienische Firma LTC zu arbeiten – als Handelsvertreter. Am Anfang verdiente er gutes Geld, doch dann kam die Wirtschaftskrise: „Ich brauchte ein zweites Standbein.“ Er ließ sich aus Spaß selbst in 3 D scannen – ging zu einer Druckerei und bat darum, die Daten zu drucken. Jagla kann sich noch genau an den Moment erinnern, als er sich zum ersten Mal selbst in der Hand hielt: „Das war ein tolles Gefühl. Wann kann man sich sonst schon mal von unten betrachten?“ Er war entzückt – das wollte er teilen: „Ich habe den kleinen Tim bestimmt 100 Leuten unter die Nase gehalten, alle waren so begeistert wie ich.“

Deswegen gründete er 2013 Nanos. Er leaste einen Scanner und einen Drucker – für mehr als 80 000 Euro: „Als Erstes mussten natürlich meine Kinder Milla und Theo herhalten.“ Dabei war das bei Theo gar nicht so leicht. Der heute Siebenjährige war damals vier und noch nicht so gut im Stillhalten. Doch kein Problem für Papa Tim.

Zuerst fertigt die Software nämlich eine 3-D-Figur an: „Die ist oft fehlerhaft, hat manchmal sechs Finger.“ Das wird am Computer ausgebessert – Haare müssen ergänzt und nachgestaltet werden. Im Anschluss geht es an die Farben: Karos erstellen, Farbintensitäten ausgleichen. Der 3-D-Drucker produziert die dreidimensionale Figur aus Gips. „Die Figuren sind zu dem Zeitpunkt unheimlich zerbrechlich, wie ein Keks“, weiß Jagla. Darum werden sie gesäubert, geschliffen und beklebt. So kommen die Farben deutlich heraus und die Figur wird fester. Mühevolle Handarbeit, die auch dem Ideal des 41-Jährigen geschuldet ist: „Ich könnte auch in Indien produzieren, aber ich habe große Qualitätsansprüche.“

Bis zu vier Stunden dauert es, bis der „Zwerg“ – das bedeutet das griechische Wort Nanos – fertig ist. Wer ein Abbild seiner selbst oder eines geliebten Menschen haben will, muss tief in die Tasche greifen: Figuren kosten 229 bis 299 Euro.

Doch das Geschäft läuft, vor allem vor Weihnachten brummte es: „Meine Idee war, die Fotografie zu revolutionieren. Früher hat man eine Statue oder ein Gemälde von sich anfertigen lassen, später ein Foto. Doch Bilder sind inzwischen inflationär.“ Um seine Idee durchzusetzen, entwickelte Jagla sogar eigene Farben.

Es ist klar: Dieser Mann setzt alles in Bewegung, um den Zwerg Nanos zum Riesen zu machen. Doch leben kann er dieser Firmenidee nicht – obwohl die Nachfrage riesig ist, obwohl er inzwischen für Firmen aus ganz Deutschland oder Österreich druckt. Deswegen konzentriert er sich auch auf seine zweite Firma „Formwerk 3 D“. Sie soll beispielsweise Produkte für Ingenieure drucken. „Aber in Zukunft möchte ich mein Wissen auch weitergeben“, sagt er. Am besten in Workshops.

Zwei Firmen, viele Pläne. Wie schafft er das? „Eigentlich täte es mir gut, wenn ich einen Gang zurückfahren würde.“ Immerhin ist er wegen seiner Krankheit schon durch die Hölle gegangen, musste sich sogar einer Stammzelltransplantation unterziehen. Zum Glück weiß er Gattin Nina (40) an seiner Seite: „Sie steht seit 21 Jahren hinter mir, nur deswegen habe ich so viel Kraft.“

Nanos

Marienstraße 4, Telefon 0511/89 97 32 02.

www.nanos.de

Von Mandy Sarti