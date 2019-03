Hannover

Verantwortung übernehmen? Davor hat sich Björn Metzner (27) eigentlich noch nie gescheut. „Mehr zu machen, mich einzubringen, das hat mich schon immer gereizt.“ Auch in leitender Funktion. Und die hat er seit gut drei Monaten inne, im Zoo Hannover ist der 27-Jährige Chef des Veranstaltungsgeschäfts. In seinem Team arbeiten sechs Leute, „ich bin der jüngste und einziger Mann“, sagt er im Gespräch mit der NP. Ist alles aber kein Problem: „Ich werde nicht als junger Bursche angesehen“, weiß er. Denn: Metzner hat seine berufliche Karriere im Zoo gestartet, gehört dort schon seit Anfang seiner Ausbildung im Jahr 2011 zum Kollegium.

Er hat den „Zooschritt“ drauf

Die Wege über das Gelände kennt er in- und auswendig, erinnert sich auch noch gut daran, wie er am ersten Arbeitstag eine selbstgeschmierte Stulle vorm Orang-Utan-Gehege zum Mittag gegessen hat. „Ich arbeite in einem superschönen Umfeld“, schwärmt Metzner, der in all den Jahren aber gar nicht so richtig mitbekommen hat, dass er einen echten „Zooschritt“ draufhat. „Immer, wenn ich mit Familie und Freunden privat im Zoo bin, fordern sie mich auf, langsamer zu laufen.“

Jedenfalls organisiert der Eventmanager unterschiedliche Veranstaltungen in den verschiedenen Räumlichkeiten des Zoo, „von zehn bis 3000 Personen ist alles möglich, es gibt eigentlich keinen Anlass, den man hier nicht feiern kann.“ Einen Raum, der besonders schön ist, schließt er an diesem Tag für die NP auf: den Prunksaal des Maharadscha, laut Metzner „das Juwel des Dschungelpalastes“.

PRACHTVOLLES AMBIENTE: Björn Metzner im Saal des Maharadschas im Dschungelpalast. Quelle: Frank Wilde

Ein Motto für Events muss dann gar nicht mehr her, „wir sind durch den Zoo ja bereits thematisiert.“ Heißt: Wer mag, kann Tiere miteinbeziehen, vom Rendezvous mit einem Erdmännchen, Pinguin oder Nashorn (!) über eine exklusive Robbenshow und Eisbär-Fütterung ist alles möglich. Aber: „Das Wohl der Tiere steht stets im Vordergrund“, betont Metzner.

Er hat übrigens schon vier Heiratsanträge organisiert. Nicht ganz sein Aufgabenbereich, „aber wenn die Leute so nett am Telefon fragen, kann ich einfach nicht anders.“ Dann kommt er natürlich auch gucken, wenn jemand seiner oder seinem Liebsten vor Publikum in der Showarena einen Antrag macht.

Metzner besorgt auch mal die Blumendeko

Und an noch eine ungewöhnliche Begebenheit erinnert er sich: Bei der Feier für eine Goldene Hochzeit hatten die Jubilare die Blumendeko vergessen. Er ist dann eine Stunde vor Eintreffen der Gesellschaft in die MHH gefahren, „die haben dort doch einen Blumenladen.“ Und während die Gäste vom Eingang dann so langsam in Richtung Maharadscha-Saal losgegangen sind, verteilte der Eventmanager mit seinem Team noch flott die Blumen im Saal. Das nennt man wohl vollen Einsatz.

Im Urlaub geht Metzner übrigens auch gerne in den Zoo. So wie vor einiger Zeit im kalifornischen Santa Barbara. Aber nicht zwingend, um nach Elefanten un d Giraffen Ausschau zu halten. Sein Fokus liegt da eher auf den Veranstaltungsräumen: „Das Erste, was ich mache, ist mir den Raumplan anzusehen, nach Fluchtwegen zu schauen.“ Da muss er selbst lachen: „Ist eine kleine Macke von mir.“ Solange es nur das ist ...

Von Mirjana Cvjetkovic