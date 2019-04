Hannover.

Prinz Carl Philip, Sie waren zwei Tage lang für mehrere Stunden auf dem Messegelände unterwegs. Was hat Sie am meisten beeindruckt?

Was hat mich nicht beeindruckt?! Wirklich alles war sehr interessant. Aber wenn Sie mich nach dem Highlight fragen, war es das „Co-Lab“ hier auf dem schwedischen Pavillon. Die vielen Stände mit schwedischen Unternehmen, die zusammen arbeiten und gemeinsame Produkte entwickeln. Diese Zusammenarbeit hat mich am meisten fasziniert. Ich bin gespannt, was wir davon noch in der Zukunft sehen und erleben werden.

Sie waren am Morgen ja in Wolfsburg, haben Volkswagen besucht. Sie sind begeisterter Motorsportler, waren Profi-Rennfahrer. Haben Sie bei VW viel Benzin im Blut verspürt?

Ja und nein. Ich war ganz schön elektrisiert: Ich hatte nämlich die Gelegenheit, einige E-Autos zu testen – solche, die bereits auf dem Markt sind, und solche, die noch kommen werden. Es war spannend zu sehen, was dieses und andere Unternehmen in dieser Hinsicht voranbringen, unter anderem Fahrzeuge mit so wenig CO2 -Ausstoß wie möglich herzustellen. Neben Zukunftstechnologien und Digitalisierung war das eines der Themen, über das ich mich mit vielen Firmen in den vergangenen zwei Tagen intensiv ausgetauscht habe.

Sie haben sich bei VW Präsentationen von Start-ups angehört. Stimmt es, dass nach Silicon Valley und Tel Aviv die meisten aus Schweden kommen?

Mittlerweile lautet die Reihenfolge sogar: Silicon Valley, Stockholm – meine Heimatstadt – und dann Tel Aviv. Bei dem Dinner, bei dem ich Montagabend gewesen bin, haben sich übrigens auch deutsche Firmen mit schwedischen Start-ups ausgetauscht.

Was meinen Sie: Werden Ihre Söhne – Alexander wird drei Jahre alt, Gabriel ist anderthalb – noch den Führerschein machen oder nur noch mit autonom fahrenden Autos unterwegs sein?

Wissen Sie was? Es ist wirklich sehr lustig, dass Sie danach fragen. Vor einigen Stunden habe ich exakt diese Frage im Innovationszentrum von Volkswagen gestellt: Werden meine Jungs eine Fahrschule besuchen?

Und?

Ich glaube schon, dass sie die ganzen Fertigkeiten, die man als Autofahrer haben muss, lernen werden. Was den Rest angeht: Mal schauen, was die Zukunft bereithält. Die Technologie bietet jedenfalls viele Möglichkeiten, Diskussionen über autonomes Fahren gibt es ja schon länger.

Die Menschen, die rechts und links nur schwer auseinander halten können, wird es bestimmt freuen.

Bestimmt. Es gibt viele Dinge, die ein Auto dann von sich aus können muss. In eine Richtung alleine zu fahren, ist das eine. Aber bei einer Fahrt mit mehreren Verkehrsteilnehmern gibt es mehrere Probleme, die es zu lösen gilt.

Welche technischen Geräte nutzen Sie in Ihrem Alltag?

Die, die viele andere Menschen auch nutzen. Wir sind von Technik umgeben. Viele Dinge können wir bereits über Smartphones und Apps bedienen.

Sie waren drei Tage in Hannover. Haben Sie jemals mehr Zeit am Stück in Deutschland verbracht? Ihre Mutter, Königin Silvia, ist ja schließlich Deutsche.

(Lacht) Ja, habe ich. Auch meine Großmutter väterlicherseits ist Deutsche gewesen. Als Kind habe ich durchaus ein paar Wochen bei meinem Großvater in Bayern verbracht. Und versucht, Deutsch zu lernen.

Hat es geklappt?

Ich hatte es gelernt ...

Aber?

Leider habe ich es wieder verlernt, weil ich zu wenig geübt habe. Nichtsdestotrotz haben Schweden und Deutschland eine tolle Verbindung zueinander, ähneln sich in vielerlei Hinsicht. So wie die bei der „Co-Lab“-Idee hier am Stand, agieren die Länder wunderbar miteinander. Das finde ich toll.

