Tannenwald, Birne-Rosmarin oder Lavendel: Liebhaber-Limonaden boomen. Mirjana (30) und Sonja Schütze (33) verkaufen in der „Brausebude“ an der Hildesheimer Straße 258 20 verschiedene Limo-Sorten. Der NP erzählten sie,warum sie es in Döhren prickeln lassen.