Musikalische Fibel: In diesem Heft sind acht internationale Kinderlieder versammelt.

© Clemens Heidrich

Leute

Schröder-Köpf bringt internationale Kinderfibel heraus

Sie hat ein prima Projekt an den Start gebracht: Migrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf (54) hat eine Liederfibel mit acht Kindersongs aus der Heimat von geflüchteten Kindern herausgebracht. Freitag stellte sie das liebevoll gestaltete Heft „Sing mit“ in der Fichteschule in Hainholz vor.