Vorbei: Cora und Alex Alexandrou betrieben ein Jahr das „XS All Areas“ im Kanu-Club

© Frank Wilde

Restaurant

Schluss: Die Alexandrous geben „XS All Areas“ auf

Etwas länger als ein Jahr haben Cora (58) und Alex Alexandrou (68) das „XS All Areas“ am Maschsee betrieben – jetzt macht das Paar Schluss mit Gastro! „Es ist einfach schwer mit einer Club-Gaststätte“, so die 58-Jährige, „und machen wir uns nichts vor: Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten.“