Hannover

Christopher Jemitola (28) ist der jüngste der drei Herausforderer, die TV-Koch Steffen Henssler (45) am 18. August die 250 000 Euro Preisgeld abluchsen wollen. „Ich war schon immer sehr ehrgeizig“, sagt er im Gespräch mit der NP. „Ich bin ein Wettkampftyp, ich habe einen eisernen Willen.“

Den wird er auch brauchen: Im Qualifikationsspiel muss er sich gegen Benjamin Langelage (30) durchsetzen – der Physiotherapeut aus Hamburg ist ein 94-Kilo-Bulle, spielt Fußball und Squash, geht gerne Skifahren und Bouldern. Und sie will die erste Frau sein, die bei „Schlag den Henssler“ antritt: Stefanie Lipsky (34) hat einen Doktortitel in Volkswirtschaftslehre, läuft Marathon und ist gestählt in Extremläufen wie „Tough Mudder“ (da geht es durch Schlamm und über Hindernisse).

DIE KONKURRENZ: „Tough Mudder“'-Athletin Stefanie Lipsky will als erste Frau gegen Steffen Henssler antreten. Quelle: ProSieben

Jemitola hat die Homepage des Senders gecheckt, auf der sich alle Kandidaten in Videos vorstellen. Sein Eindruck von den Rivalen: „Sie wirken beide sehr engagiert, das wird eine harte Konkurrenz.“ Nervös ist der 28-Jährige nicht. Noch nicht. „Das wird sich ändern“, ahnt er.

Er ist schon lange Fan der Show, die Stefan Raab (51) populär gemacht und stets mit verbissenem Ehrgeiz gegen die Herausforderer verteidigt hat. Die haben immer viel zu bieten: „Die Anforderungen beim Casting waren hoch, es war ein langer Weg“, erzählt Jemitola. Er musste sich sportlich beweisen, ein Wissensquiz bestreiten – „und immer im Wettkampfmodus sein“.

Nach dem Jura-Examen: Jemitola will später Richter werden

Das ist er aber eh: Mit 17 hatte Jemitola das Abitur in der Tasche, nach dem Bachelor in BWL sattelte er noch ein Jura-Studium drauf, im Oktober steht das erste Staatsexamen an. Zeit für die Live-Show und das wochenlange Training dafür nimmt er sich trotzdem. „Ich will alles unter einen Hut bringen.“ Sein Berufsziel: Richter. „Gerechtigkeit ist für mich eine wichtige Sache. Und ich kann gut Entscheidungen treffen“, glaubt er.

EHRGEIZIG: Steffen Henssler tritt gegen einen der drei Kandidaten an. Quelle: ProSieben

Wie will er Henssler schlagen? Zum Beispiel mit seiner Fitness: „Es gibt nichts Härteres als Boxen“, sagt der 28-Jährige, der außerdem regelmäßig um den Maschsee läuft und im Polizeisportverein Hannover in der Kreisliga kickt („Ich bin als Stürmer für die Tore zuständig“).

Wenn Jemitola gewinnt, will er nach Nigeria reisen

Falls er Sonnabend nach den bis zu 15 Spielrunden (der Schluss der Sendung richtet sich nach dem Punktestand) als Sieger aus dem Duell hervorgeht, hat Jemitola auch einen Plan mit dem Preisgeld in Höhe von 250 000 Euro: Er möchte nach dem Jura-Examen die Welt erkunden – vor allem aber Afrika. „Ich will mit meiner Familie nach Nigeria reisen und das Land meines Vaters kennenlernen.“ Der Student ist in Hannover geboren, hat aber als Elfjähriger ein Jahr lang in Lagos, im Süden des Landes gelebt. Die Erinnerungen sind noch präsent, „Nigeria ist auch ein Stück Heimat für mich.“

Wir drücken dem 28-Jährigen die Daumen, dass er antreten darf. Im Video verkündet er Gastgeber Henssler schon mal selbstbewusst: „Das ist dein K.O.!“

Von Andrea Tratner