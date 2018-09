Hannover

Der Soldat, dessen Helm Sascha Sprenz (38) mit ganz sachten Pinseltupfern olivgrün malt, ist gerade mal zweieinhalb Zentimeter groß. Trotzdem sind die Falten der Uniform farblich abgesetzt, Beschläge am Gewehr glänzen silbern, mikroskopisch kleine Details sind ausgearbeitet. Braucht er für die Arbeit eine Lupe? Sprenz unterbricht die konzentrierte Arbeit, lacht. „Nein. Noch nicht!“

Am Lister Kirchweg entstehen in einer Parterre-Wohnung Armeen, werden napoleonische Kriege ausgefochten, kämpfen Fantasiewesen miteinander. „Tabletop Basement“ hat Sprenz sein Unternehmen genannt. „Er ist das kreative Chaos, ich bin die Organisation dahinter“, sagt seine Frau Steffi (35) trocken. In jedem Raum steht „Gelände“ – eine tunesische Wüstenlandschaft, ein toskanisches Dorf mit Kirche und Pinienbäumen. In Regalen stapeln sich aus Kunstharz gegossene oder aus Styrodur geschnittene Mauern, Farben, Klebstoffe, Pinsel, Material für Büsche und Bäume in allen Schattierungen von Grün.

FINGERSPITZENGEFÜHL: Sascha Sprenz bemalt Miniaturen, die oft nur wenige Millimeter groß sind.

Und Steine. „Echte Steine“, wie Sprenz betont. Er verarbeitet auf den Spielflächen auch Moos, Äste und Büsche, will dass sie möglichst naturgetreu aussehen. „Wir fahren im Urlaub immer Landstraße – und halten die Augen offen“, erklärt Sprenz’ Gattin. Für ein Zweites-Weltkrieg-Szenario bekam der von einem Freund Sand aus dem Normandie-Urlaub mitgebracht – vom echten Omaha-Beach, an dem die Alliierten damals landeten. „Da hat man Ehrfurcht. An diesem Strand sind Menschen gestorben“, sagt Sprenz.

Emotional ist die Bindung eines Spielers zu seiner Figur, in die Vitrine stellt er sie trotzdem nicht. „Die müssen schon was aushalten“, betont Sprenz. „Glaskästen sind was für Modellbauer – wir wollen spielen.“ Sprenz tat das schon als Zehnjähriger. Mit „Hero Quest“ und „Herr der Ringe“ vertrieb er sich die Zeit, legte das „Nerd-Hobby“ aber irgendwann ab.

Für Sascha Sprenz wurde das „Nerd-Hobby“ zum Beruf

Er machte eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann, baute mit Freunden das Musiklabel „Monomental“ auf – und kramte irgendwann die alten Miniaturen wieder hervor. Eine Gruppe fand sich, traf sich regelmäßig, der „Tabletop Treff Hannover“ (3TH) wuchs rasch auf bis zu 120 Mitglieder. „Zu Spitzenzeiten waren wir der größte Verein in Deutschland“, sagt Sprenz über ein Hobby, das er aber immer noch ganz klar als „Nische“ definiert.

Für ihn ist die Nische aber zum Beruf geworden – Sprenz baut, malt und bastelt im Auftrag von Spielern, die dafür nicht die Zeit oder das Händchen haben. „Dabei habe ich gar kein Talent, ich kann nicht malen“, wehrt er jede Form von Lob ab. „Das ist ein Handwerk.“ Das Geschäft läuft. Denn Tabletops entfalten einen ganz speziellen Reiz: „Es geht nicht nur um das Spiel, da sind noch viele andere Facetten. Malen, basten, sammeln zu Beispiel.“ Viele würden es als Ausgleich zum stressigen Job sehen. „Eintauchen in eine andere Welt kann auch eine Art Therapie sein.“

„Politik hat auf und neben dem Spielfeld nichts zu suchen“

Der Spaß am Spielfeld ist generationsübergreifend: „Da stehen Senioren neben 14-Jährigen und debattieren über die Regeln.“ Rechtsanwälte und Feuerwehrleute, Studenten und Polizisten. Er selber steht auf Spiele, die die Zombie-Apokalypse heraufbeschwören. „Mein anderes Steckenpferd ist der Zweite Weltkrieg“, gibt er zu. In England sei „War Gaming“ sogar ein „Volkssport“. Wichtige Regel unter Tabletop-Fans: „Politik hat auf und neben dem Spielfeld nichts zu suchen.“ Es sei tabu, die Befreiung eines KZs nachzuspielen, auch Hakenkreuze werde man nicht sehen. „Die wären zwar historisch korrekt, aber haben keine Relevanz für das Spiel.“ Seine Erfahrung: „Ich habe noch keinen Nazi beim Tabletop-Spielen getroffen.“

Das bietet die Messe „SpielZug“:

Sechsmal fand die Messe in der Bürgerschule in der Nordstadt statt, nach zwei Jahren Pause organisiert Sascha Sprenz das Event nun in der MHH – im Nebengebäude J2 (Carl-Neuberg-Straße 1) werden fantastische Welten entstehen. Sonnabend von zehn bis 18 und Sonntag von zehn bis 16 Uhr kann man in Workshops Mal-Techniken ausprobieren, 30 verschiedene Spielsysteme kennenlernen, Miniaturen kaufen, sich mit Baustoffen und Farben eindecken. 25 Händler kommen zur zweitägigen Messe „SpielZug“. Tagestickets kosten fünf bis sechs Euro, Kinder unter zwölf Jahren haben freien Eintritt. Mit seinem Ticket unterstützt jeder Teilnehmer das Projekt „Spieloase“ der Medizinischen Hochschule.

GRÖSSENUNTERSCHIEDE: Pandora (links) stammt aus dem Spielsystem „Malifaux“, die beiden Tierwesen aus „Age of Sigmar“.

Tabletops fallen ganz unterschiedlich aus: Manche Spielsysteme sind schlank und kommen mit vier Seiten Regelkunde aus, andere erfordern das Studium von 200 Seiten Erklärungen. Auch Zahl und Größe der Miniaturen unterscheiden sich: „Für manche Kampagnen braucht man hunderte Figuren – die sind zum Teil nur wenige Millimeter groß“, erklärt Sascha Sprenz. Mit seiner Firma „Tabletop Basement“ betreibt er auch einen eigenen Youtube-Kanal, auf dem er jeden Sonnabend Spielsysteme und Bausätze erklärt.

www.tabletop-basement.com

www.spielzug-hannover.de

Von Andrea Tratner