Hannover

„Was machst du in deinem Beruf?“ Diese Frage haben Freunde ihrer beiden Kinder schon häufiger gestellt. Sandra Paradiek (47) hat dann meist mehr als eine Antwort parat: „Die Dose, in der der Kakao ist, die habe ich gemacht. Du lehnst an einem Kissen, das ich gemacht habe. Du rührst mit einem Löffel um, isst von einem Teller, den ich gemacht habe.“ Sie lacht ein bezauberndes Lachen. „Und neuerdings trage ich sogar Kleider mit meinen Mustern.“

So wie an dem Tag, an dem die NP die Designerin in Linden besucht. Und wenn Paradiek von ihrem Schaffen erzählt, klingt das in keinster Weise nach Arbeit. „Es ist großes Glück“, fasst sie zusammen, „und zwar so groß, dass ich mich abends immer schon auf den nächsten Tag freue.“ Nach Beweisen dafür, muss man in der Wohnung der Familie gar nicht lange suchen: Begriffe wie „Live, love, laugh“ („Lebe, liebe, lache“) finden sich überall in der gemütlichen Bleibe, mal auf Fotorahmen, mal auf kleinen Zetteln, irgendwie tauchen die Botschaften überall auf.

Paradieks Werk: Der Schriftzug „Edelstein“ auf dem Tintenflakon. Quelle: Florian Petrow

Und überall finden sich verstreut Dinge, die die 47-Jährige gestaltet hat. Auf ihrem megalangen Schreibtisch steht etwa ein schicker Glasflakon mit Tinte. „Die Schrift darauf stammt von mir, ich habe sie für Pelikan entwickelt“, erzählt Paradiek, ein wenig Stolz schwingt in der Stimme mit. Schrift ist neben Mustern die große Leidenschaft der zweifachen Mutter. „Ich schreibe, schreibe und schreibe – und verliere mich einfach darin.“

Tatsächlich sieht ihre Schrift aus wie gemalt, das fünfjährige Kaligrafie-Studium hat Spuren hinterlassen. So wie Paradiek selbst ja auch: Auf den Produkten von Lifestyle-Accessoires-Händler „Overbeck and Friends“ finden sich die Illustrationen der Künstlerin, auf Materialien von Lillestoff ihre Bilder, Schriftzüge und Muster. Vor allem wenn es um Letzteres geht, blitzen ihre grünen Augen auf. Denn: Lillestoff bringt neuerdings auch ein Magazin heraus, die Seiten in dem peppigen Schnittmusterheft aus Hannover gestaltet die Frau mit dem Lockenkopf mit. „Da darf ich einfach alles selbst machen, niemand hat mir reingeredet und ich konnte das erste Mal in meinem Leben ganz frei arbeiten.“ Ihre Finger gleiten über die Seiten der zweiten Ausgabe des Magazins. Einst war sie eine unsichtbare, ja fast anonyme Kreative in den Tiefen einer Werbeagentur. Nun kommt Paradiek ganz unverkennbar zum Vorschein – und zwar als „Miss Patty“, abgeleitet vom englischen Wort „pattern“ für Muster.

Wimmelmäßig: So sehen die Designs von Sandra Paradiek auf den Produkten von „Overbeckand Friends“ aus. Quelle: Florian Petrow

„Das ist alles meine Handschrift“, freut die Lindenerin, „es wird so gekauft, wie es ist, so wie ich das möchte. Für das Unternehmen Lillestoff und mit dem Team zu arbeiten, ist fantastisch. Und das Magazin ist die Krönung.“ Witzig: Seitdem Paradiek auch mit Stoffen zu tun hat, lernt sie nähen.

Den Lillestoff-Job beschreibt sie als Befreiungsschlag, einer der auch den Weg freimacht für neue Ideen, „auf die ich mich schon unbändig freue.“ Ihr Plan: „Ich will Handlettering-Kurse geben.“ Ihr Ehemann Torben (35) hat ihr einen „kleinen Schubs“ in die Richtung gegeben, denkbar, dass es ab Oktober schon erste Angebote geben könnte. „Ich mag es, mit Menschen zusammenzukommen und mit ihnen zu schreiben.“ Paradiek hat schon von vielen gehört, dass es in einer Zeit, in der so vieles virtuell wird, den Wunsch gibt, etwas Kreatives mit der Hand selbst zu schaffen, „Warum nicht schön schreiben?“ Und wer weiß, vielleicht profitieren Freunde ihrer Kinder auch davon, wenn in der Schule oder Zuhause wegen krakliger Schrift gemeckert wird.

Von Mirjana Cvjetkovic