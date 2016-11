POWERFRAU: Ruslana ist nicht nur Sängerin. Die Ukrainerin kämpft auch gegen Menschenhandel und Korruption und ist insbesondere in ihrem Heimatland politisch aktiv.© Sergey Dolzhenko

| Mirjana Cvjetkovic

Interview

Ruslana: „Die Ukraine braucht dieses Positive“

Ihr Lied „Wild Dances“ von 2004 wurde in einer ARD-Ranking-Show zum besten Eurovision-Song aller Zeiten gewählt. Ruslana Lyschytschko (43) spielt am 10. Dezember ein Konzert in Hannover. Vorab sprach die Künstlerin mit der NP über ihr Leben.