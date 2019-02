Hannover

Eigentlich immer, wenn man sie nach ihrem Alter fragt, rollt Sylvie Kollin mit den Augen. Ein Thema, das die Kartenlegerin noch nie so richtig leiden mochte. Am Montag wird die Frau mit den knallroten Haaren aber bestimmt wieder dran erinnert, dass es soweit ist – sie feiert 70. Geburtstag. Auch wir gratulieren ganz herzlich. Sie sagt: „Also irgendwie finde ich es ganz furchtbar.“

Den Tag startet sie trotzdem um neun Uhr an einem ihrer Lieblingsorte: „Ich frühstücke in der Markthalle“, so Kollin. Da setzt sie sich bei Gastronom Jonas Jost in seinem „Il Monello“ an den Stand und isst, wie so oft, Brötchen mit Parmaschinken und Käse.

„Eigentlich wollte ich an meinem Geburtstag gar nicht hier sein“, offenbart Kollin ihre ursprünglichen Fluchtpläne. Angedacht war eine Kreuzfahrt durch das Südchinesische Meer, da ist sie als junge Seefrau ja auch schon oft entlanggeschippert, War alles nicht so leicht zu planen, deshalb bleibt sie hier – zunächst. Mit 25 lieben Menschen aus ihrem engsten Familien- und Freundeskreis stößt sie heute Abend auf den runden Geburtstag an, ehe sie in gut zehn Tagen eine Woche auf die Aida Prima verschwindet und es sich rund um die Vereinigten Arabischen Emirategutgehen lässt.

Die ganz große Sause soll es dann aber auch noch geben – am 6. August: „Ich wollte schon immer mal im Sommer feiern, sonst liegt oft Schnee.“ Dann will die Jubilarin „Freunde, Feinde, Wegbegleiter und Kunden“ ins Leonardo-Hotel am Tiergarten bitten, fährt dafür ein klasse Bühnenprogramm auf: Elvis-Double Tode Bajanski (48) ist da, Andreas Marius-Weitersagen (60) tritt mit Hits von Marius Müller-Westernhagen (70), außerdem ist Sängerin Sunny Dale (47) dabei. „Ich gebe ein Glas Sekt aus, kommen kann jeder, der mag!“

Das Feierdatum ergibt übrigens Sinn: „Meine Mitter Ingeborg wäre an dem Tag 100 Jahre alt geworden“, so die Hannoveranerin. Kollin hat darüber hinaus noch viel vor, eine neue Show will sie entwickeln und weiter durch die Städte tingeln. Größter Wunsch: Wieder eine eigene Sendung wie einst die „Sternstunden“ bei Radio ffn.

Von Mirjana Cvjetkovic