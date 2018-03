das macht dann elfachtzig: Daniel Roßmann bedient Beauty-Bloggerin Louisa Mazzurana. Das Model ist das Gesicht des „Rossmann“-Youtbe-Channels, sie stellt Produkte vor.

© Foto: Dröse

Rossfrau

Roßmann-Junior kassiert am Weltfrauentag selbst

Anlässlich des Weltfrauentags wurde Rossmann in der Innenstadt am Donnerstag zur Rossfrau. Für Daniel Roßmann Grund genug, sich selbst an die Kasse zu setzen.