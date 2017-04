ROCK-TALK: Moderator Per Eggers mit Roger Glover (rechts) und Ian Paice.

© Christian Behrens

Deep Purple

Rocklegenden besuchen „Radio 21“

Sie haben Musikgeschichte geschrieben: Roger Glover (71) und Ian Paice (68) von Deep Purple sind Rocklegenden. Jetzt waren die Musiker in Garbsen zu Gast, besuchten „Radio 21“-Moderator Per Eggers (33) im Studio an der B6. Dort stellten sie ihr neuen Album „Infinite“ vor, plauderten über die anstehende Tour, über Bier und Wodka und spielten ihren Song „One Night in Vegas“ live!