Leute

Robert Wicke aus Hannover ist der Beatboxer bei Roncalli

Für ihn ist das Roncalli-Gastspiel auf dem Waterlooplatz ein Heimspiel: Robert Wicke (41) ist Jongleur und Beatboxer in der Jubiläums-Zirkusshow und stammt aus Hannover. Perfekt: So kann er Frau und Kinder deutlich häufiger sehen als sonst. Sein Talent baute der Lindener auch in GOP-Shows und auf dem Maschseefest aus.