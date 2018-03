DAS WARS: Ende April schließt Ekkehard Reimann das „Clichy“.

© Tim Schaarschmidt

Ende

Reimann schließt „Clichy“, eine Burgerkette zieht ein

Dieser Mann ist eine Institution in der hannoverschen Gastroszene: Doch nun macht Ekkehard Reimann (76) Schluss mit der Arbeit am Herd. Die Räume seines einst mit einem Michelin-Stern dekorierten Restaurants „Clichy“ am Weißekreuzplatz übernimmt eine hannoversche Burger-Kette.