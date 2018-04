Regisseurin Stünkel stiftet Kunst für die Kleiderkammer

hannover. Die puristischen Eisenregale könnten auch in einem Hipster-Laden in der Innenstadt stehen, durch die breite Fensterfront flutet Licht, an den Wänden hängt – Kunst! „Dieser Raum ist schön. Und das ist ein Zeichen“, erklärt Matze Cramer (49), Mitarbeiter der Kleiderkammer der Zentralen Beratungsstelle (ZBS, siehe Info) an der Berliner Allee. „Es geht um Würde und Respekt, wir zeigen unseren Besuchern, dass sie anerkannt werden.“ Und das ist häufig genug nicht der Fall. Wer sich hier mit Hosen, Pullis, Schuhen oder auch Hausrat versorgt, ist obdachlos.

Franziska Stünkel (44) hat einige Zeit in der Kleider-Ausgabestelle verbracht. „Es war mir wichtig, mir einen Eindruck zu verschaffen“, sagt die Regisseurin und Fotografin, die zwei Bilder gestiftet hat. „Ich habe gesehen, wie viele Menschen hier ein- und ausgehen. Und wie viel Engagement und Liebe hier drin steckt.“

GESCHENK: Fotografin Monika Rauer stiftet ein Bild der Brücke im Georgengarten. Das Morgenlicht soll Hoffnung schenken.“ Quelle: Alexander Körner

Matze Cramer ist Initiator des Verschönerungs-Konzeptes: Der Mann der in 30 Jahren Gastroerfahrung viele Kontakte (und Telefonnummern) gesammelt hat, gründete die Facebookgruppe „Kunst in der Kleiderkammer“, bat um Spenden. „Ich habe offene Türen eingerannt“, freut er sich.

Stünkel hat sich viele Gedanken gemacht: „Menschen auf der Straße können sich nicht in ihre eigenen vier Wände zurückziehen.“ Kunst sei immer ein Angebot für Gefühle, die Auseinandersetzung mit dem Innenleben, Dialog und Wahrnehmung. Sie findet es „wunderschön“ , dass Obdachlose hier Kunst erleben können. An der Wand hängen zwei Motive ihrer Fotoserie „One of all“, die in New York entstanden sind. Ein farbiges Pärchen kuschelt sich in der Subway aneinander: „Ich habe das Gefühl von Wärme und Zuneigung festgehalten“, erklärt die 44-Jährige.