Guter Redner: Jan Philipp Reemtsma kommt am 20. November in die Buchhandlung Decius.

© dpa

Leute

Reemtsma liest bei Decius

Er ist ein Germanist, Publizist und Mäzen, der in seinem Leben eine schlimme Erfahrung machen musste: Jan Philipp Reemtsma (64) wurde 1996 entführt und erst nach 33 Tagen gegen 30 Millionen Mark Lösegeld freigelassen. Die NP sprach mit dem Intellektuellen, der am 20. November die Neuübersetzung von Homers „Ilias“ um 20 Uhr bei Decius an der Marktkirche vorstellt.