Hannover

Unten rauscht der Verkehr, oben hört man die Wespen summen, die um üppig wuchernde Blumen kreisen. In den „Küchengärten“ im Ihmezentrum treffen krasse Gegensätze aufeinander: Gemüsebeete stehen an Bauzäunen, die einen gähnenenden Abgrund sichern. Jenseits der Kräuter und Pflanzen fällt der Blick in eine Bauruine, Kabel hängen von den Decken, Scheiben sind zerborsten, Moos wuchert aus Ritzen im Beton. „Ja, es ist ein harter Kontrast hier“, sagt Isabel Reda (25), die für die Umweltinitiative „Transition Town“ (siehe Info) die grüne Oase betreut.

„Man kann nicht immer nur warten“

Seit vielen Jahren schwebt diese wuchtige Bausünde aus den 70er Jahren zwischen Hoffnung, Perspektive, Bauplänen und zerplatzten Träumen. Investor Intown plant demnächst die Sanierung der Fassade, die Bauanträge sind gestellt. „Kann sein, dass es nächstes Jahr für uns hier vorbei ist“, weiß Reda. Für die „Küchengärtner“ ist das aber kein Grund, nicht weiter zu pflanzen, zu jäten, zu ernten. „Man kann nicht immer nur warten, die Leute hier wollen etwas bewegen, die Stadt mitgestalten.“

PFLANZEN UND TIERE: Auch Insekten finden in den Küchengärten eine Zuflucht. Quelle: Nancy Heusel

Die meisten Beete sind aus Palettenholz gezimmert, dazwischen stehen immer wieder Bänke. Mit Blick auf den Küchengartenplatz, die Türme des Ihmezentrums und die schmucken Reihenhäuser des Gilde-Carrées, soll das hier ein Platz der Begegnung sein. „Wir freuen uns, wenn die Leute sich hier aufhalten, dieser Ort ist ja immer geöffnet.“ Reda geht es um den Kontakt mit Nachbarn in der manchmal so anonymen Großstadt, „die Suche nach Gemeinschaft, den Willen, etwas zu verändern“.

Die „Küchengärntner“ erobern immer mehr Quadratmeter

Selbst ist sie in Benthe aufgewachsen, hat ihre „halbe Kindheit im Wald“ verbracht – aber die Tochter von zwei Musikern (Mutter spielt Geige, der Vater die Pauke in der NDR-Radiophilharmonie) musste in Sachen Gartenarbeit auch bei null anfangen. „Ich hatte keine Ahnung“, erinnert sie sich an ihr erstes Beet. Im April 2016 hatten die „Küchengärten“-Gründer auf dem Ballhofplatz publikumswirksam die ersten Pflanzkästen gezimmert, sie dann mit Lastenrädern und Schubkarren nach Linden transportiert. „Das war eine kleine Fläche damals“, weiß Reda, „heute sind es etwa 200 Quadratmeter. Der Bauzaun rückt immer weiter nach hinten, der Raum wird geöffnet.“

IM SCHATTEN DER TÜRME: Isabel Reda gießt die Pflanzen. Quelle: Nancy Heusel

Ungenutzter Platz – darum geht es „Transition Town“, darum geht es aber auch der 25-Jährigen. „Ich will aufmerksam durchs Leben gehen“, erklärt sie ihre Philosophie. Vegetarische Ernährung gehört dazu, Klamotten aus dem Second-Hand-Laden. „Ich habe selber aber noch viele Baustellen“, sagt sie selbstkritisch. Die Ausbildung als Veranstaltungskauffrau hat sie einst abgebrochen, lieber Soziale Arbeit studiert. Denn: „Ich will weiterdenken, systematisch etwas verändern.“ Die Welt ein bisschen grüner machen.

Die „Küchengärten“ sind ein Schritt, bei Städtern Bewusstsein zu schaffen. Wenn man zum Beispiel seine erste Zucchini erntet. „Die Leute rasten aus, wenn sie sehen, was aus einem Samen entstehen kann“, hat Reda erlebt. Wobei es nicht um eine maximale Ausbeute oder Perfektion geht. „Wir haben hier auch viel Wildwuchs“, sagt Reda und lacht. Für die meisten sei es „Learning by Doing“ – „man muss kein Experte sein, um hier mitzumachen“, betont die Frau von „Transition Town“.

„Hier kann man ein Gefühl für Natur kriegen“

Denn der Platz stelle die Gärtner auch vor große Herausforderungen: „Wind, Sonne, Wasser“, zählt Reda auf. Zwei Tanks würden regelmäßig mit 2000 Liter Wasser gefüllt, es gebe einen wöchentlich wechselnden Gießdienst – aber der Sommer war zu heiß und trocken. Trotzdem: „Hier kann man ein Gefühl für Natur kriegen.“ Und überlege beim nächsten Besuch im Supermarkt eine Sekunde länger, was und wie viel man kauft.

GEMÜTLICH: Palettenmöbel machen die Küchengärten zum ort der Begegnung. Quelle: Nancy Heusel

So kann man mitmachen bei „Transition Town“

Eine Gruppe von etwa 20 Leuten bewirtschaftet derzeit die „Küchengärten“ auf der Plattform im ersten Stock des Ihmezentrum, Interessenten können jederzeit bei den Treffen donnerstags ab 18 Uhr dazustoßen. Gefragt sind nicht nur Gärtner, sondern auch Leute, die Lust haben, Beete oder Gartenmöbel zu zimmern.

„Transition Town“ steht für die Stadt im Wandel, die global agierende Nachhaltigkeitsinitiative startete in Hannover 2010 eine Gruppe. Ein Projekt nennt sich „Kurze Wege zur Zukunfts(insel)“ und umfasst vier grüne Oasen im Stadtraum, aber auch Infoveranstaltungen zum Klimawandel und zu ressourcenschonendem Leben. Am 4. September ab 18 Uhr heißt das Thema im Freizeitheim Linden (Windheimstraße 4) „Ernährungswende jetzt“, in Vorträgen werden die „Nyéléni-Bewegung zur Ernährungssouveränität“, Aquaponik und solidarische Landwirtschaft vorgestellt. Ab 17 Uhr gibt es bereits einen Empfang im benachbarten Palettengarten Linden (Pagalino).

Von Andrea Tratner