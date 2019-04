Hannover

Als die Handball-Ersatzspieler kurzerhand auf die Tribüne klettern, anstatt die Treppe zu nehmen, da schauen die königlichen Leibwächter schon überrascht. Und auch etwas grimmig. Immerhin ist die erste Reihe der Gudrun-Pausewang-Halle in Burgdorf zur Loge für hohen Besuch umfunktioniert worden. Da sitzen der spanische Ex-König Juan Carlos (81) und Gemahlin Sofía (80), um ihrem Enkel Pablo Urdangarin (18) zuzuschauen. Berührungsängste haben die berühmten Gäste aber nicht, sie sind vielmehr begeistert vom Auftritt der A-Jugendlichen der TSV Hannover-Burgdorf. Und auch die Bodyguards sind schnell wieder ganz entspannt.

JUNGER RECKE: Pablo Urdangarin hat das Hand-ball-Talent vom Vater geerbt. Quelle: Droese

Pablos Mama Cristina (53) ist schon beim Aufwärmen da, schenkt ihrem Sohn ein Lächeln, winkt ihm kurz zu. Sie kennt sich aus in Burgdorf, es ist nicht ihr erster Besuch. Seit dieser Saison spielt der 18-Jährige für das A-Jugend-Bundesligateam. Vater Iñaki Urdangarin (51) war Weltklasse-Handballer und Nationalspieler, er sitzt wegen eines Geldwäsche-Skandals aber im Gefängnis. „Cristina ist sehr froh darüber, wie gut Pablo hier aufgenommen worden ist. Er fühlt sich wohl“, sagt Heidmar Felixson, Jugendleiter der Burgdorfer. Der Handball-Trainer nimmt den Rest der königlichen Familie vor der Halle in Empfang, der Isländer spricht sehr gut spanisch. „Es sind absolut unkomplizierte, sehr freundliche Menschen“, berichtet Felixson.

In der Halle werden Juan Carlos und Sofía von Recken-Geschäftsführer Eike Korsen (35) und Sportchef Sven Sören Christophersen (33) empfangen. Sie überreichen Schals – das königliche Paar trägt nun also Grün-Weiß wie Cristina, deren mitgereiste Schwester Elena (55) und Claire Liebaert Courtain, die Mutter von Iñaki Urdangarin. Während der hohe Besuch zu seinen Plätzen geleitet wird, ist es still in der Halle. Erst als sich Juan Carlos einen Überblick verschafft und als Letzter hingesetzt hat, wird es wieder ohrenbetäubend laut. Die Fans beider Lager haben Trommeln und Tröten dabei.

WICHTIGER SIEG: Juan Carlos I. (oben) gratuliert seinem Enkel Pablo Urdangarin, Heidmar Felixson (links), Eike Korsen und Sven-Sören Christophersen (rechts) von den Recken freuen sich.

Der roylae Besuch lässt sich von der Stimmung in der Halle anstecken: Cristina sie in die Burgdorf-Sprechchöre mit ein, ihre Schwester Elena (mit weinrotem Hut) bejubelt ebenfalls jeden Treffer lautstark, trommelt sogar auf das Geländer. Wenngleich sich Juan Carlos und Sofía in vornehmer Zurückhaltung üben, gibt sich die spanische Königsfamilie durchaus volksnah. Sogar die Absperrbänder auf der Tribüne werden entfernt, darauf haben die handballbegeisterten Spanier bestanden. „Alles sollte so normal wie möglich sein“, erzählt Korsen.

Vor seiner versammelten Familie und der vollen Halle, in der viele der rund 600 Zuschauer stehen müssen, wirkt der 18-Jährige Pablo zunächst nicht nervös, er kann recht gut Deutsch und feuert seine Mitspieler lautstark an: „Komm, komm!“ ruft er statt „Vamos, vamos!“. Im Viertelfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft siegen die jungen Recken gegen die HSG Dutenhofen/ Münchholzhausen mit 35:24 (13:10). Es ist allerdings nicht der Tag des Pablo Urdangarin. Als Rechtsaußen wie sein Vater vergibt er eine Chance, spielt sonst wenig auffällig. Trainer Iker Romero (38), ebenfalls ein Spanier, wechselt ihn kurz vor der Halbzeit aus. In der Pause gibt es Getränke für die Bourbonen – sie bestellen stilles Mineralwasser, trinken aus der Flasche.

Nach dem Wechsel rutscht Pablo bei einem Konter der Ball durch die Hände. Nach dieser Aktion muss er wieder raus – und bleibt es bis zum Abpfiff. Der königlichen Begeisterung tut das keinen Abbruch: Elena feiert die Burgdorf-Treffer, indem sie mit dem Recken-Schal wedelt. „ Pablo ist ein Teamplayer, er war sehr nervös. Für ihn ist wichtig, dass sein Team gewonnen hat“, lobt Jugendleiter Felixson.

Zum Rückspiel in einer Woche wird die königliche Familie nicht dabei sein, um die jungen Recken zu unterstützen. Mit einer Leistung wie dieser wird die TSV ohnehin keine Hilfe brauchen. Die ist nämlich über weite Strecken zum Niederknien gut gewesen.

Von Stefan Dinse